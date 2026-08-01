Podgoričko tužilaštvo osporilo je prvostepenu presudu kojom je Danilo Mandić oslobođen optužbi za ranjavanje dvojice Podgoričana, dok će o žalbi odlučivati Viši sud u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici izjavilo je žalbu na prvostepenu presudu Danilu Mandiću, bratancu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, kojim je oslobođen optužbi da je hicima iz vatrenog oružja ranio dvojicu Podgoričana. Kako prenosi portal Vijesti, predmet je proslijeđen Višem sudu u Podgorici, koji će odlučivati o žalbi tužilaštva.

Iz ODT-a su za Vijesti potvrdili da je žalbeni postupak u toku.

„Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici izjavilo je žalbu na presudu u predmetu protiv okrivljenog Danila Mandića. Spisi predmeta su dostavljeni Višem sudu u Podgorici na odlučivanje po navedenoj žalbi, te je žalbeni postupak u toku“, saopšteno je iz tužilaštva.

Podsjećamo, Osnovni sud u Podgorici ranije je oslobodio Mandića optužbi da je 19. aprila 2025. godine ranio Darka Perovića i Arisa Turkovića, kao i optužbi za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Istovremeno, osuđen je na godinu zatvora zbog neovlašćene upotrebe službenog vozila Skupštine Crne Gore, nakon čega mu je ukinut pritvor, prenosi portal Vijesti.

Sud je u obrazloženju presude naveo da nije dokazano da je upravo Mandić pucao na oštećene. Tokom postupka Perović i Turković nisu identifikovali osobu koja je pucala, dok ni saslušani očevici nijesu mogli potvrditi identitet napadača.

Kako prenose Vijesti, sud je utvrdio da su oštećeni te noći zadobili povrede, ali je zaključio da je pitanje da li je Mandić ispalio hice ostalo na nivou osnovane sumnje.

Na snimku nadzorne kamere iz jednog ugostiteljskog objekta vidi se osoba koja iz predjela pojasa izvlači predmet nalik pištolju, ali je sud ocijenio da zbog udaljenosti kamere i loše rezolucije nije moguće sa sigurnošću utvrditi da se radi o vatrenom oružju.

Pištolj nije pronađen kod Mandića, zbog čega nije bilo moguće obaviti balističko vještačenje, dok tragovi karakteristični za pucanje nijesu pronađeni ni na njegovim šakama niti u vozilu koje je koristio. Zbog nedostatka dokaza, sud je primijenio načelo da se svaka sumnja tumači u korist optuženog i oslobodio ga odgovornosti za ranjavanje.

S druge strane, sud je utvrdio da je Mandić te noći neovlašćeno koristio službeni „Rendž rover“ Skupštine Crne Gore. Prema navodima koje prenose Vijesti, dokazano je da je vozilo bilo parkirano ispred kuće predsjednika Skupštine Andrije Mandića, te da ga je Danilo Mandić otključao ključem koji se nalazio na prednjem desnom točku.

Da je upravljao vozilom potvrđeno je iskazima svjedoka, snimcima nadzornih kamera, podacima sa baznih stanica, evidencijom kretanja automobila i DNK tragovima pronađenim na upravljaču.

Zbog neovlašćene upotrebe službenog vozila Osnovni sud ga je osudio na godinu zatvora, u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Prilikom odmjeravanja kazne, sud je kao olakšavajuću okolnost cijenio činjenicu da je Mandić porodičan čovjek i otac maloljetnog djeteta, dok je kao otežavajuću okolnost naveo njegovu raniju višestruku osuđivanost.