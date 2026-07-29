Na dnevnom redu današnje sjednice nalazi se i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika države, koji je podnijela Vlada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Skupštine Crne Gore danas će se ponovo izjašnjavati o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, nakon što je predsjednik države Jakov Milatović vratio usvojeni akt na ponovno odlučivanje uz ocjenu da nije u skladu sa Ustavom i važećim zakonima.

Predloženim izmjenama predviđeno je da dvorac Kruševac u Podgorici bude prenesen u vlasništvo potomaka dinastije Petrović Njegoš, uz ograničenje da ga ne mogu otuđiti trećim licima, već isključivo državi Crnoj Gori.

Na dnevnom redu današnje sjednice nalazi se i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika države, koji je podnijela Vlada.

Poslanici će između ostalog razmatrati i izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kao i Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Osim toga, pred parlamentom će se naći i izmjene Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kao i dva propisa iz oblasti izbornog zakonodavstva – Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.