Policija sumnja da je 64-godišnjak više od godinu prodavao buprenorfin na području Pljevalja, određeno mu zadržavanje.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Operativno interesantno lice N.Ć. (64) iz Pljevalja uhapšeno je zbog sumnje da je duži vremenski period neovlašćeno držalo i prodavalo opojnu drogu buprenorfin na području te opštine, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, službenici Jedinice za borbu protiv droga Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja sproveli su ciljane operativne aktivnosti u okviru kontinuirane borbe protiv zloupotrebe i neovlašćenog prometa opojnih droga, koje su rezultirale procesuiranjem osumnjičenog.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, policija je uhapsila N.Ć. zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema sumnjama policije, N.Ć. je od januara 2025. godine u više navrata na teritoriji opštine Pljevlja neovlašćeno držao i prodavao opojnu drogu buprenorfin osobama iz Pljevalja.

Po naredbi Višeg suda u Bijelom Polju izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni.

N.Ć. je, uz krivičnu prijavu, sproveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji mu je nakon saslušanja odredio zadržavanje.