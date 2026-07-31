Lider Preokreta smatra da odgovornost za pokušaj promjene imena biblioteke mora biti individualna, a ne kolektivna

Izvor: Skupština glavnog grada

Lider Preokreta Srđan Perić najavio je da će tokom naredne sedmice podnijeti inicijativu za razrješenje tri člana Savjeta Biblioteke "Radosav Ljumović", koji su podržali prijedlog za promjenu njenog imena, prenosi RTV Podgorica.

Kako prenosi RTV Podgorica, Perić je na svom LinkedIn profilu objasnio da je upravo zbog principa individualne odgovornosti bio uzdržan prilikom glasanja o razrješenju kompletnog Savjeta.

„Razlog je jednostavan: odgovornost je uvijek individualna, čak i kada je organ kolektivan“, naveo je Perić.

Prema pisanju RTV Podgorica, Perić je podsjetio da je od ukupno pet članova Savjeta njih troje glasalo za inicijativu o promjeni imena Biblioteke, zbog čega smatra da upravo oni treba da snose odgovornost.

„Ovdje nije riječ o različitim mišljenjima, već o poštovanju zakona i procedura“, napisao je Perić, navodeći da je u ovom slučaju zaobiđena Skupština Glavnog grada, da javnost nije bila obaviještena, kao i da je odluka donesena bez konačnog ovlašćenja.

Kako prenosi RTV Podgorica, Perić smatra da upravo zbog toga odgovornost treba da bude usmjerena na članove koji su podržali inicijativu.

„Zbog toga smatram da upravo oni treba da snose odgovornost“, poručio je.

Perić je najavio da će kao odbornik naredne sedmice zvanično podnijeti inicijativu za razrješenje ta tri člana Savjeta, ocjenjujući da je to jedino dosljedno rješenje, prenosi RTV Podgorica.

„Očekujem da se Skupština Glavnog grada o toj inicijativi izjasni na narednoj sjednici“, naveo je Perić.

Kako piše RTV Podgorica, lider Preokreta smatra da bi razrješenje svih članova Savjeta relativizovalo odgovornost onih koji su, prema njegovom mišljenju, donijeli spornu odluku.

„Pravda nije u tome da se razrješavaju svi kako bi sigurno bili sankcionisani odgovorni. Pravda je da odgovaraju oni koji su donosili odluke i preuzimali poteze“, napisao je.

Dodao je da je ispravnije da posljedice snose isključivo oni koji su učestvovali u donošenju odluke, nego da budu sankcionisani i članovi koji nijesu bili dio tog procesa.

Perić je, kako prenosi RTV Podgorica, poručio da nema dileme da su crnogorskom društvu potrebni i Radosav Ljumović i Marko Miljanov.

„Mi smo opstali jer smo prigrlili borbu antifašizma. Ime biblioteke će svakako ostati 'Radosav Ljumović'“, istakao je.

Na kraju je ocijenio da ideologija dominacije, koja opstaje potiranjem drugih i stalnim isticanjem sopstvene ugroženosti, ne može donijeti dobro nijednoj zajednici, prenosi RTV Podgorica.