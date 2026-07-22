Prve konsultacije sa građanima u Skupštini Glavnog grada obilježile kritike zbog odsustva odbornika vlasti, ali i zahtjevi za većom odgovornošću gradskih službi

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Brojni problemi sa kojima se suočavaju stanovnici Podgorice obilježili su prve konsultacije sa građanima održane u Skupštini Glavnog grada, a među glavnim temama bili su dugovi gradskih preduzeća, stanje u „Vodovodu“, urbanizacija, zaštita brda Gorica i rad gradske uprave.

Kako prenosi portal Vijesti, konsultacije je inicirao predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić, sa ciljem da građani prije skupštinskih sjednica iznesu stavove i sugestije o temama koje će biti razmatrane.

„Ovaj pristup omogućava da se odluke donose u odnosu na stvarne potrebe građana. Učešće građana nije formalnost, već važan dio odgovornog odlučivanja“, kazao je Perić, prenosi portal Vijesti.

Konsultacijama su prisustvovala tri opoziciona odbornika – Mirza Krnić iz Preokreta, kao i Miloš Mašković i Budimir Mugoša iz Evropskog saveza, dok odbornici vlasti nijesu prisustvovali.

Perić je naglasio da konsultacije nijesu zamjena za skupštinsku raspravu, već način da odbornici dobiju dodatne smjernice i čuju probleme građana.

Problemi u „Vodovodu“ i odliv stručnog kadra

Predstavnik Novog sindikata „Vodovoda i kanalizacije“ Dragan Vujošević upozorio je na dugovanja tog preduzeća prema zaposlenima po osnovu poreza i doprinosa.

Kako prenosi portal Vijesti, Vujošević je kazao da „Vodovod“ za 2025. godinu duguje više od dva miliona eura za poreze i doprinose, uz ocjenu da dodatni problem predstavlja odlazak stručnog kadra.

„Do sada nam je otišlo osam hidroinženjera“, rekao je Vujošević.

Građani su ukazivali i na druga pitanja, među kojima su visoki računi za vodu, nejasnoće oko dugovanja i stanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Zaštita Gorice i problemi urbanizacije

Mještani su tokom razgovora ukazali i na probleme sa urbanizacijom. Predsjednik Mjesne zajednice Stara Varoš Mato Radovanović kritikovao je što Podgorica nema gradskog menadžera i građevinsku inspekciju.

On je, kako prenosi portal Vijesti, ocijenio da je gradski menadžer važna karika u funkcionisanju Podgorice, dok je nepostojanje građevinske inspekcije označio kao ozbiljan problem.

Mještanin centra grada Branislav Perović govorio je o zaštiti brda Gorica, upozoravajući na njegovu devastaciju.

„Gorica predstavlja najdragocjeniji resurs ovog grada i mora se sačuvati za naredne generacije“, poručio je Perović.

Predloženi GPS uređaji za službena vozila

Tokom konsultacija govorilo se i o kontroli korišćenja službenih automobila. Odbornik Evropskog saveza Budimir Mugoša predložio je da se u sva službena vozila ugradi GPS kako bi se pratilo njihovo korišćenje.

On je kritikovao i stanje u pojedinim gradskim preduzećima, navodeći da postoji problem prekomjernog zapošljavanja.

Ekonomista Zarija Pejović predložio je da se preciznije definišu troškovi rada i broj zaposlenih u gradskim kompanijama, uz veću odgovornost menadžmenta prilikom novih zapošljavanja.

Kako prenosi portal Vijesti, dio građana ocijenio je da su ovakve konsultacije dobra praksa i pozvao da postanu redovna aktivnost Skupštine Glavnog grada.