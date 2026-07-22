Prve konsultacije sa građanima u Skupštini Glavnog grada obilježile kritike zbog odsustva odbornika vlasti, ali i zahtjevi za većom odgovornošću gradskih službi
Brojni problemi sa kojima se suočavaju stanovnici Podgorice obilježili su prve konsultacije sa građanima održane u Skupštini Glavnog grada, a među glavnim temama bili su dugovi gradskih preduzeća, stanje u „Vodovodu“, urbanizacija, zaštita brda Gorica i rad gradske uprave.
Kako prenosi portal Vijesti, konsultacije je inicirao predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić, sa ciljem da građani prije skupštinskih sjednica iznesu stavove i sugestije o temama koje će biti razmatrane.
„Ovaj pristup omogućava da se odluke donose u odnosu na stvarne potrebe građana. Učešće građana nije formalnost, već važan dio odgovornog odlučivanja“, kazao je Perić, prenosi portal Vijesti.
Konsultacijama su prisustvovala tri opoziciona odbornika – Mirza Krnić iz Preokreta, kao i Miloš Mašković i Budimir Mugoša iz Evropskog saveza, dok odbornici vlasti nijesu prisustvovali.
Perić je naglasio da konsultacije nijesu zamjena za skupštinsku raspravu, već način da odbornici dobiju dodatne smjernice i čuju probleme građana.
Problemi u „Vodovodu“ i odliv stručnog kadra
Predstavnik Novog sindikata „Vodovoda i kanalizacije“ Dragan Vujošević upozorio je na dugovanja tog preduzeća prema zaposlenima po osnovu poreza i doprinosa.
Kako prenosi portal Vijesti, Vujošević je kazao da „Vodovod“ za 2025. godinu duguje više od dva miliona eura za poreze i doprinose, uz ocjenu da dodatni problem predstavlja odlazak stručnog kadra.
„Do sada nam je otišlo osam hidroinženjera“, rekao je Vujošević.
Građani su ukazivali i na druga pitanja, među kojima su visoki računi za vodu, nejasnoće oko dugovanja i stanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Zaštita Gorice i problemi urbanizacije
Mještani su tokom razgovora ukazali i na probleme sa urbanizacijom. Predsjednik Mjesne zajednice Stara Varoš Mato Radovanović kritikovao je što Podgorica nema gradskog menadžera i građevinsku inspekciju.
On je, kako prenosi portal Vijesti, ocijenio da je gradski menadžer važna karika u funkcionisanju Podgorice, dok je nepostojanje građevinske inspekcije označio kao ozbiljan problem.
Mještanin centra grada Branislav Perović govorio je o zaštiti brda Gorica, upozoravajući na njegovu devastaciju.
„Gorica predstavlja najdragocjeniji resurs ovog grada i mora se sačuvati za naredne generacije“, poručio je Perović.
Predloženi GPS uređaji za službena vozila
Tokom konsultacija govorilo se i o kontroli korišćenja službenih automobila. Odbornik Evropskog saveza Budimir Mugoša predložio je da se u sva službena vozila ugradi GPS kako bi se pratilo njihovo korišćenje.
On je kritikovao i stanje u pojedinim gradskim preduzećima, navodeći da postoji problem prekomjernog zapošljavanja.
Ekonomista Zarija Pejović predložio je da se preciznije definišu troškovi rada i broj zaposlenih u gradskim kompanijama, uz veću odgovornost menadžmenta prilikom novih zapošljavanja.
Kako prenosi portal Vijesti, dio građana ocijenio je da su ovakve konsultacije dobra praksa i pozvao da postanu redovna aktivnost Skupštine Glavnog grada.