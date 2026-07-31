Mnogi već vide finale između Sinera i Alkaraza u finalu u Los Anđelesu 2028, da li će to biti tako?

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Raspored ATP turnira je nešto o čemu se priča iz sezone u sezonu, ali nema previše pomaka. Povrede su sve češće, igrači su primorani da kalkulišu i propuštaju događaje, a šta će tek biti u olimpijskoj godini? Francuski teniski stručnjak Patrik Muratoglu izrazio je bojazan da tamo nećemo gledati dvojicu najboljih tenisera današnjice Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Očekuje se da će Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine biti oproštajne za Novaka Đokovića, a glavni favoriti za osvajanje jednog od najprestižnijih turnira u sportu biće svakako Alkaraz i Siner. Španac je u Parizu u finalu poražen od Đokovića, dok Siner još uvijek nije uzeo učešće na najvećoj sportskoj smotri.

"Da li ste vidjeli kalendar u olimpijskoj godini? Teniski turnir će početi samo tri dana poslije vimbldonskog finala i biće igran na tvrdoj podlozi. To je nenormalno", rekao je poznati stručnjak Patrik Muratoglu.

Izvor: SYSPEO / Sipa Press / Profimedia

Kaže da su teniserima potrebni nadljudski napori u olimpijskoj godini i da su opterećenje i rizik od povreda preveliki.

"Olimpijska godina je uvijek preteška za igrače, jer su od kraja maja do kraja jula dva gren slema plus Igre. Tri velika turnira u roku od dva mjeseca su nevjerovatno veliko psihološko i fizičko opterećenje.

Predstavljanje svoje zemlje je najveća čast i privilegija, ali moraju se uzeti u obzir svi faktori. Teniseri obično budu na velikom udaru kritičara ukoliko odluče da preskoče Olimpijske igre i idu preko svojih granica...

"Ja ne znam da li će Janik Siner i Karlos Alkaras htjeti da igraju na Olimpijadi u Los Anđelesu. Odbijanje učešća na OI je izuzetno teška odluka, jer predstavljate svoju zemlju. A pri tome, ako odbijete da igrate, suočićete se sa velikim kriticizmom u svojim državama."

Podsjetimo, Novak je često u prošlosti govorio o prezahtjevnom rasporedu i sve manje vremena za odmor i oporavak, ali nije imao pravu podršku kolega. U ovom momentu, sam diktira svoj tempo i igra turnire koji mu odgovaraju u ovoj fazi karijere, tako da na njega neće previše uticati šta god da se bude dešavalo u bijelom sportu. U svakom slučaju, njegov cilj ostaju Olimpijske igre 2028.