Čelsi je kažnjen sa 10 miliona funti i uslovnom zabranom dovođenja igrača zbog kršenja pravila o transferima. Saznajte više o ovom slučaju.

Izvor: Michael Melia / Michael Melia - B2778 / Avalon / Profimedia

Čelsi se nagodio sa Fudbalskim savezom Engleske (FA) i kažnjen je sa 10 miliona funti, uz uslovnu zabranu dovođenja igrača u dva prelazna roka. To znači da će zabrana biti aktivirana samo ukoliko klub ponovi isti prekršaj.

Londonski klub bio je pod istragom zbog 74 tačke optužnice iz perioda kada je na čelu bio Roman Abramovič. Nakon preuzimanja kluba, Tod Boli je nastavio velika ulaganja, a Čelsi je sam prijavio potencijalna kršenja pravila u vezi sa saradnjom sa fudbalskim agentima.

Ta okolnost uzeta je kao olakšavajuća, pa je klub izbjegao najtežu kaznu – oduzimanje bodova. FA je ocijenio da Čelsi nije stekao sportsku prednost kršenjem pravila.

Iz kluba su saopštili da su sarađivali sa regulatorima i dostavili hiljade dokumenata, te da su postupci pred FA, UEFA i Premijer ligom sada završeni.

Uprkos kazni, Čelsi nastavlja sa velikim ulaganjima. Ovog ljeta klub je potrošio gotovo 350 miliona eura na pojačanja, iako naredne sezone neće igrati evropska takmičenja.