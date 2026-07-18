Predlagači odluka 22. i 23. jula razgovaraće sa građanima, medijima, akademskom zajednicom i civilnim sektorom o tačkama koje će se naći pred odbornicima 29. jula

Izvor: Skupština glavnog grada

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić pozvao je sve predlagače skupštinskih odluka da 22. i 23. jula učestvuju u konsultacijama sa građanima, predstavnicima medija, akademske zajednice, organizacijama civilnog društva i mjesnim zajednicama.

Kako je saopšteno, konsultacije su zamišljene kao prezentacija odluka koje će biti predmet rasprave na sjednici Skupštine Glavnog grada zakazanoj za 29. jul.

„Vjerujem da je korisno da upravo u neposrednom razgovoru sa građanima, stručnom javnošću i predstavnicima različitih organizacija predlagači pruže dodatna pojašnjenja, odgovore na pitanja i razmotre predloge koji mogu unaprijediti njihov dalji rad. Jednako je važno da zainteresovanim građanima bude konkretnije predstavljen sadržaj materijala koji će biti predmet skupštinske rasprave. Ovakav pristup treba da nam pomogne da preciznije lociramo probleme, prepoznamo dobre strane sistema i dobijemo što kvalitetnije inpute za njegovo unapređenje. Kritika, kada je argumentovana i dobronamjerna, nije prepreka, već prilika da zajednički dođemo do dugoročno boljih rješenja“, kazao je Perić.

On je istakao da cilj konsultacija nije da zamijene skupštinsku raspravu, već da joj prethode i doprinesu kvalitetnijem odlučivanju kroz upoznavanje sa argumentima, predlozima i iskustvima građana i stručne javnosti.

„Na taj način omogućava se da se prije donošenja odluka razmotre sugestije, komentari i informacije sa terena koje mogu doprinijeti potpunijem sagledavanju pitanja o kojima će odbornici odlučivati. Odluke koje donosimo odnose se na svakodnevni život ljudi i zato je važno da građani imaju priliku da iznesu stavove prije nego što odbornici odlučuju o njima. U konačnom, glas građana može učinkovito štititi opšti interes. Dakle, otvoren dijalog i spremnost da saslušamo različita mišljenja trebalo bi da predstavljaju osnov odgovorne i transparentne Skupštine i lokalne uprave“, poručio je Perić.

Prvog dana konsultacija biće predstavljena 21 tačka dnevnog reda, uključujući izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih službi, javnih preduzeća i ustanova za prošlu godinu. Drugog dana biće razmatrano još 18 tačaka, među kojima su završni račun budžeta za prošlu godinu, program uređenja prostora za ovu godinu i odluka o stavljanju van snage odluke o razmjeni zemljišta za kamenolom u Kučima.