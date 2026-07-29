Perić je potom optužio Mujovića da lični odnos stavlja ispred interesa grada.

Izvor: Mediabiro

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić oštro je kritikovao gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića tokom rasprave o Izvještaju o radu gradonačelnika, poručivši da dokument ne zaslužuje podršku odbornika, prenose Vijesti.

Perić je ocijenio da nije bilo razloga za političku dramu, ističući da Mujović nije smijenjen, te ga optužio za neispunjena obećanja u vezi sa izgradnjom kolektora u Botunu.

"Kad je u pitanju Botun, pa Vi ste tim ljudima obećali da neće biti nigdje drugo osim onamo gdje Vi kažete. Vi ste bili u Botunu i saopštili da ako oni neće, tu se neće graditi kolektor. To su Vaše riječi", rekao je Perić.

On je dodao da se u izvještaju ne govori dovoljno o dugoročnim razvojnim projektima glavnog grada.

U nastavku polemike Perić je odbacio kritike koje mu je uputio gradonačelnik, navodeći da one više govore o Mujoviću nego o njemu.

"Sve kvalifikacije koje ste mi uputili idu Vama na čast. Vi ste taj sa 27 odbornika. I nije Vam neprijatno?", kazao je Perić.

Perić je potom optužio Mujovića da lični odnos stavlja ispred interesa grada, prenose Vijesti.

"To što Vam se lično ne dopadam, Vi želite da uništite sve, samo da ostanete u fotelji", poručio je Perić, dodajući da gradonačelnik pitanje moguće prinudne uprave koristi kao izgovor za nastavak ličnih napada.