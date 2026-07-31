Sumnjiče ih za utaju poreza i doprinosa u produženom trajanju, odnosno za pomaganje u izvršenju tog krivičnog djela, čime je, prema navodima policije, Budžet Crne Gore oštećen za 63.807,07 eura.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore, podnijeli su krivičnu prijavu protiv podgoričkih kompanija „N.R.I.“ d.o.o. i „O“ d.o.o, kao i protiv četiri osobe – M.V. (60), M.R. (67), L.R. (23) i D.J. (22). Sumnjiče ih za utaju poreza i doprinosa u produženom trajanju, odnosno za pomaganje u izvršenju tog krivičnog djela, čime je, prema navodima policije, Budžet Crne Gore oštećen za 63.807,07 eura.

„Utvrđeno je da su prijavljeni M.V. i M.R. krivično djelo utaje poreza i doprinosa, kako se sumnja, izvršili na način što su, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica „N.R.I.“ d.o.o. Podgorica, u svojstvu ovlašćenih lica, u periodu od marta 2023. godine do septembra 2025. godine, iako su ostvarivali prihode, propustili da nadležnom organu Poreske uprave podnose mjesečne PDV prijave. Sumnja se da je M.V. tokom 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godine, podizao novac u gotovini sa računa navedenog pravnog lica i transferisao sredstva na račune drugih povezanih pravnih lica u kojima je bio vlasnik i osnivač, bez adekvatne poslovne dokumentacije, u cilju izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza. Na taj način, prema sumnjama policije, pribavljena je protivpravna imovinska korist od 52.078,97 eura, što ujedno predstavlja štetu nanesenu državnom budžetu“, navode iz policije.

Prema sumnjama istražitelja, L.R., kao osnivač i odgovorno lice kompanije „O“ d.o.o, zajedno sa izvršnim direktorom D.J., u maju 2025. godine evidentirali su lažnu ulaznu fakturu koju je izdala kompanija „N.R.I.“ d.o.o. u iznosu od 67.576,51 euro, iako roba nije isporučena, usluge nijesu pružene, niti su radovi izvedeni.

Kako se navodi, M.V. i M.R. sačinili su spornu fakturu bez obračunatog izlaznog PDV-a, čime su omogućili da kompanija „O“ d.o.o. neosnovano ostvari pravo na odbitak pretporeza u iznosu od 11.728,10 eura.

Na taj način, prema sumnjama istražitelja, toj kompaniji i odgovornim licima pribavljena je protivpravna imovinska korist u istom iznosu, na štetu Budžeta Crne Gore.

Iz Uprave policije saopšteno je da su ove aktivnosti realizovane u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva „Evazija“, koji je usmjeren na otkrivanje i procesuiranje privrednog kriminala i poreskih utaja. Policija je najavila nastavak aktivnosti usmjerenih na identifikaciju i procesuiranje odgovornih za nezakonite radnje kojima se narušava ekonomski poredak države.