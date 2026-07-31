Na kraju sjednice nije usvojena inicijativa za razrješenje članova Savjeta JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, pošto taj prijedlog nijesu podržali odbornici Preokreta i DNP-a.

Izvor: Skupština glavnog grada

Skupština Glavnog grada nije usvojila Izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi za 2025. godinu. Za njegovo usvajanje glasala su 24 odbornika, dok je protiv bilo 31. Podršku izvještaju uskratili su odbornici opozicionih partija – DPS-a, Evropskog saveza, SEP-a, GP URA i Preokreta, kao i odbornici DNP-a, prenosi RTV PG.

Istovremeno, odbornici su usvojili Završni račun budžeta Glavnog grada za 2025. godinu, koji je dobio podršku 29 odbornika.

Podršku nije dobio ni izvještaj o radu preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, niti prijedlog o raspodjeli dobiti tog društva ostvarene tokom 2025. godine. S druge strane, usvojeni su izvještaji o radu ostalih gradskih preduzeća, među kojima su Čistoća, Zelenilo, Pogrebne usluge, Komunalne usluge, Deponija, Tržnice i pijace, Parking servis, Putevi, Agencija za stanovanje, Agencija za upravljanje zaštićenim područjima i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

Zeleno svjetlo dobili su i izvještaji o radu gradskih ustanova, uključujući JU Muzeji i galerije, Narodnu biblioteku „Radosav Ljumović“, KIC „Budo Tomović“, JU Dječiji savez, JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i preduzeće „Sportski objekti“.

Skupština nije podržala Program uređenja prostora Glavnog grada za 2026. godinu sa Programom urbane sanacije.

Usvojena je odluka kojom Glavni grad preuzima dio kreditnog zaduženja „Vodovoda i kanalizacije“ u iznosu od oko 437 hiljada eura. Riječ je o glavnici kredita čija su sredstva bila namijenjena realizaciji infrastrukturnih projekata na području Tuzi i Zete.

Odbornici su usvojili i odluku o pokretanju izrade Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period od 2026. do 2029. godine, kao i izmjene Odluke o osnivanju Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada.

Saglasnost je data i na anekse ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti sa preduzećima „Putevi“ i „Parking servis Podgorica“, dok je usvojen i Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice za 2026. godinu.

Bez potrebne većine ostao je Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada za period 2020–2025, koji se odnosio na 2025. godinu, prenosi RTV PG.

Skupština je usvojila Izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za 2025. godinu, kao i Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada.

Odbornici nijesu podržali prijedlog za stavljanje van snage odluke o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Mijović Radenkom, koja se odnosila na izgradnju kamenoloma u Kučima.

Na sjednici je formirana Komisija za praćenje realizacije projekta Velje brdo, kao i Komisija za izradu izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine i Komisija za sprovođenje Odluke o mjesnim zajednicama. Usvojene su i izmjene odluke o naknadi predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, dok nije prihvaćen amandman kojim je bilo predloženo povećanje naknade sa 250 na 400 eura.

Odbornici su prihvatili ostavku Tatjane Džudović na mjesto članice Savjeta RTV Podgorica, kao i izmjene odluke o imenovanju Savjeta tog lokalnog javnog emitera, kojima je iz sastava Savjeta brisano ime Zorana Rakočevića.

Konstatovano je i razrješenje Zdenke Popović iz Odbora za finansije, privredu i razvoj zbog prestanka odborničkog mandata, dok je za novu članicu Odbora imenovana Milka Milisavljević, piše RTV PG.

Na kraju sjednice nije usvojena inicijativa za razrješenje članova Savjeta JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, pošto taj prijedlog nijesu podržali odbornici Preokreta i DNP-a.