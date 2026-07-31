Policija i Inspekcija za igre na sreću kontrolisali 13 ugostiteljskih objekata, istraga se nastavlja i za ostale slučajeve.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u saradnji sa Ministarstvom finansija – Inspekcijom za igre na sreću, sproveli su tokom juna i jula pojačane aktivnosti usmjerene na otkrivanje i suzbijanje nelegalnog priređivanja igara na sreću, tokom kojih je privremeno oduzeto devet terminala za igre na sreću i podnijete su tri krivične prijave.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, prethodno je izvršeno mapiranje oko 30 ugostiteljskih objekata na području Nikšića za koje su postojale indicije da se u njima putem terminala nelegalno organizuju igre na sreću. Nakon toga, policija i Inspekcija za igre na sreću izvršili su kontrolu 13 ugostiteljskih objekata.

Tokom kontrola, službenici Inspekcije za igre na sreću privremeno su oduzeli devet terminala iz šest ugostiteljskih objekata, određenu količinu novca, kao i listiće za priređivanje igara na sreću.

Nakon sprovedenih izviđajnih radnji, prikupljenih obavještenja i izuzimanja poslovne dokumentacije, postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću ocijenio je da u šest kontrolisanih objekata postoje elementi krivičnog djela neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

Po nalogu tužioca, službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog i ekološkog kriminala su 31. jula Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeli tri krivične prijave protiv Lj.B. (65), J.M. (37) i J.Đ. (29), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

Iz Uprave policije navode da se aktivnosti nastavljaju, te da će nakon dodatnih izviđajnih mjera nadležni tužilac odlučiti da li postoje elementi krivičnog djela i u odnosu na organizatore igara na sreću u ostalim kontrolisanim ugostiteljskim objektima.

Policija je poručila da će, u saradnji sa Ministarstvom finansija – Inspekcijom za igre na sreću, i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama i procesuiranjem svih oblika nelegalnog priređivanja igara na sreću na području nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“.