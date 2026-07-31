Arsenal se sprema za napad na titulu dovođenjem Bruna Gimaraesa iz Njukasla za 90 miliona eura, čime postaje drugi najskuplji igrač kluba.

Izvor: YouTube/Arena sport

Arsenal je blizu realizacije trećeg velikog transfera ovog ljeta uoči nove borbe za titulu u Premijer ligi. Nakon dovođenja Pjera Inkapijea iz Bajer Leverkuzena za 40 miliona eura i Hristosa Colisa za istu sumu, „tobdžije“ su sada nadomak potpisa Bruna Gimaraesa.

Londonski klub je cijelog ljeta pregovarao sa Njukaslom, a prema posljednjim informacijama uspio je da dogovori transfer vrijedan 90 miliona eura. Time bi Brazilac postao drugi najskuplji igrač u istoriji Arsenala, iza Deklana Rajsa koji je plaćen 115 miliona eura.

Gimaraes je posljednjih godina bio jedan od najvažnijih igrača Njukasla, a nosio je i kapitensku traku. Za četiri i po godine u Premijer ligi odigrao je 153 utakmice, postigao 30 golova i upisao 26 asistencija, ali je njegova najveća vrijednost bila sigurnost i kontrola igre na sredini terena.

Očekuje se da u ekipi Mikela Artete zauzme mjesto uz Rajsa i postane ključni dio veznog reda, koji je prošle sezone imao određenih problema.

Njukasl pred velikim promjenama

Njukasl, koji je nakon preuzimanja od strane saudijskih vlasnika najavio velike ambicije, suočava se sa ozbiljnim promjenama u ekipi. Nakon prošlogodišnjeg odlaska Aleksandera Isaka, klub su ovog ljeta napustili i Entoni Gordon, Stefano Tonali, kao i trener Edi Hau.

Ukoliko ne uslijede značajna ulaganja i adekvatne zamjene, Njukasl bi mogao da se suoči sa teškom sezonom, pa čak i borbom za opstanak u Premijer ligi.