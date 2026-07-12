Iz Pokreta Preokret upozoravaju da bi izdaci do kraja godine mogli dostići dva i po miliona eura, dok iz gradske vlasti od Srđana Perića traže da potkrijepi svoje tvrdnje ili podnese ostavku

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad je za prva tri mjeseca ove godine potrošio oko 600.000 eura na ugovore o djelu, iako je za tu namjenu godišnjim budžetom planirano 1,45 miliona eura, tvrde iz Pokreta Preokret, prenose Vijesti.

Iz Preokreta upozoravaju da bi, ukoliko se ovakav trend nastavi, do kraja godine po tom osnovu moglo biti potrošeno oko dva i po miliona eura.

S druge strane, predstavnici podgoričke vlasti pozvali su predsjednika Skupštine Glavnog grada Srđana Perića, koji je ranije izrazio sumnju da se kroz ugovore o djelu finansira, kako je naveo, „armija botova“, da javno saopšti imena osoba na koje se njegove tvrdnje odnose.

U suprotnom, iz gradske vlasti poručuju da očekuju da Perić podnese ostavku.