Više opozicionih partija, među kojima su GP URA, DPS, Evropski savez, Preokret i DNP, saopštilo je da neće podržati Izvještaj gradonačelnika Saše Mujovića

Izvor: Skupština glavnog grada

Odbornici Skupštine Glavnog grada danas nastavljaju sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih tačaka dnevnog reda. Rasprava o Izvještaju o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi Glavnog grada za 2025. godinu završena je kasno sinoć, nakon gotovo 13 sati zasijedanja, piše CdM.

Više opozicionih partija, među kojima su GP URA, DPS, Evropski savez, Preokret i DNP, saopštilo je da neće podržati Izvještaj gradonačelnika Saše Mujovića. S druge strane, podršku su najavili odbornici PES-a, Demokrata i Pokreta za Podgoricu, dok se očekuje da će izvještaj podržati i Klub odbornika „Za budućnost Podgorice – NSD, SNP, UCG“.

U nastavku sjednice odbornici će razmatrati Predlog završnog računa budžeta za 2025. godinu, izvještaje gradskih preduzeća i javnih ustanova, Program uređenja prostora, kao i više odluka koje se odnose na komunalne djelatnosti, lokalnu upravu te izbor i imenovanja. Glasanje o Izvještaju o radu gradonačelnika planirano je nakon što budu iscrpljene sve tačke dnevnog reda.