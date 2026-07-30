Čak je i Sepu Blateru mnogo da gleda toliko bliske veze FIFA sa SAD i Đanija Infantina sa Donaldom Trampom.

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Svetsko prvenstvo u fudbalu je sada već odavno gotovo, a odjeci se ne smiruju. Zbog političkih mešanja, skandala Đanija Infantina i Donalda Trampa i sada najnovijih vesti da Infantino želi da proda udio u FIFA Amerikancima oglasio se i Sep Blater.

Nekadašnji prvi čovjek FIFA jedva je dočekao brojne kritike na račun svoje nekadašnje organizacije i redovno je kritikovao FIFA tokom Mundijala, a sada je istakao da je povezanost Đanija Infantina i FIFA sa Donaldom Trampom dostigla neprihvatljive razmjere.

"Bliska veza između predsjednika FIFA i predsjednika Amerike došla je do finansijske dimenzije koja šteti fudbalu. Niko nema pravo da proda našu igru", napisao je Sep Blater i tagovao FIFA, UEFA, Donalda Trampa i Đanija Infantina, a uz sve to napisao je "plaćenici".

Šta se zapravo dešava?

Razlog za ovakvu reakciju je informacije britanskog "Tajmsa" koji je otkrio da postoje planovi da FIFA proda vlasnički udio u organizaciji Svjetskog prvenstva za "desetine miliona evra". To je izazvao veliku buru pogotovo jer navodno iza svega toga stoji Džared Kušner.

"Crveni kartoni se ne poništavaju političkim telefonskim pozivima. Oni se poništavaju pravilima, dokazima i nezavisnim tijelima. Ako američki predsjednik interveniše kod predsjednika FIFA - a igrač je iznenada oslobođen prije utakmice eliminacionog kruga Svjetskog kupa - pitanje je neizbežno: Šta to, FIFA?", napisao je Sep Blater tokom Mundijala kada je na insistiranje Donalda Trampa poništen crveni karton Folarina Baloguna.

Evropska kuća fudbala (UEFA) zakazala je za danas hitan sastanak članica na kojima će raspravljati o novonastaloj situaciji , pominje se čak da će se razmotriti i eventualni bojkot Svjetskog prvenstva, ali izgleda da stav evropskih federacija nije u potpunosti jedinstven jer je predsjednik Fudblaskog saveza Češke podržao Infantina.