Španski fudbaler Mark Kukurelja odlučio je da poslije Mundijala malo promijeni fizuru, pa se novim izdanjem pohvalio na društvenim mrežama

Izvor: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Novi fudbaler Real Madrida Mark Kukurelja odlučio je da napravi veliku promjenu u svom izgledu. Poslije godina prepoznatljive kovrdžave kose, španski reprezentativac pojavio se sa dugim pletenicama, čime je iznenadio mnoge navijače.

Kukurelja je tokom gotovo cijele karijere bio prepoznatljiv upravo po frizuri, koja za njega nije bila samo detalj po kojem su ga svi pamtili. Ranije je otkrio da dugu kosu nosi zbog sina koji ima autizam, jer mu ona pomaže da ga lakše prepozna tokom utakmica.

¡Siguen los cambios en el campeón del mundo! Tras tatuarse a Luis de la Fuente, Marc Cucurella pasó por la peluquería y renovó su look. ¿Qué te parece?



/hd_cutz_londonpic.twitter.com/LC6voZfqUR — SportsCenter (@SC_ESPN)July 29, 2026

"Imam sina s autizmom. Više bih volio da nemam nimalo novca, samo da mi je sin zdrav. Puštam dugu kosu jer se to njemu sviđa, ali i zato da me može prepoznati ako me na trenutak izgubi iz vida na terenu", rekao je ranije Kukurelja.

Promjena imidža dolazi nakon uspješnog perioda za španskog levog beka, koji je poslije Svjetskog prvenstva ispunio obećanje i istetovirao lik selektora Luisa de la Fuentea. Nedavno je realizovao i veliki transfer, pošto je iz Čelsija prešao u Real Madrid za 55 miliona evra, uz mogućih dodatnih pet miliona kroz bonuse.