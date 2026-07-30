Donald Tramp najavio je snažan odgovor SAD-a na iranski napad u Jordanu, ističući mogućnost budućeg sporazuma sa Teheranom.

Izvor: NBC/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Države "veoma snažno" odgovoriti na iranski napad na američke vojne mete u Jordanu i poručio da je sada vrijeme za američki odgovor.

"Sada je naš red", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, dodajući da bi Vašington u nekom trenutku mogao da postigne sporazum sa Teheranom o okončanju sukoba, ali da će prije toga uzvratiti "veoma snažno", javlja Index.

Iranska Revolucionarna garda ispalila je nekoliko balističkih raketa na američku vazduhoplovnu bazu i vojni centar u Jordanu, dok je američka vojska saopštila da je presrela još balističkih raketa.

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Tramp je takođe rekao da je obavješten o napadu drona na američki tanker za skladištenje gasa u egipatskoj mediteranskoj luci Damijeta. Komentarišući izvještaj agencije Rojters da bi Iran uskoro mogao da dobije prvu pošiljku do 400 kineskih prenosivih protivvazdušnih raketnih sistema, Tramp je rekao da bi ga takav razvoj događaja iznenadio.

Rekao je da mu je kineski predsjednik Si Đinping "vrlo jasno" rekao da se Kina neće pridružiti ratu na strani Irana, kao što mu je, prema Trampovim rečima, rekao i ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Ako bi se to desilo, bilo bi iznenađenje. Si mi je jasno stavio do znanja da neće učestvovati i zna da bih bio veoma razočaran", zaključio je Tramp.