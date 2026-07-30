Nakon decenije u NBA ligi i igranja sa Lukom Dončićem u Dalasu i Nikolom Jovićem u Majamiju Džoš Ričardson završava karijeru.

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Nakon deset godina u NBA ligi odlazi Džoš Ričardson. Nekada pouzdani šuter nije mogao da nađe novi angažman između dvije sezone i nije htio više da čeka. Nakon decenije u NBA i pošto je osigurao pravo na penziju i kompletno medicinsko osiguranje odlučio je da stavi tačku na karijeru.

Ričardson je nakon četiri godine na Tenesiju izabran kao 40. pik od strane Majamija u kome je odigrao najbolju sezonu u karijeri. U sezoni 2018/19 postizao je 16,6 poena, 3,6 skokova i 4,1 asistenciju a onda je prešao u Filadelfiju. Nakon toga je igrao za Dalas, Boston, San Antonio i Nju Orleans Pelikanse, da bi se dve godine vratio u Majami. U januaru je potpisao za Saragosu i odigrao je mjesec dana za Saragosu u Španiji, ali očigledno mu se nije ostajalo u Evropi.

U karijeri je zaradio preko 63.000.000 dolara i sada ćemo vidjeti da li će ostati u košarci ili će se opredijeliti za neku drugu karijeru nakon igračke.