Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su M.M. (59) i P.M. (27) nakon što su tokom pretresa porodične kuće pronašli zasad marihuane, drogu, municiju i djelove oružja.

Izvor: Uprava policije

Pretres je sproveden po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje proizvodnje i distribucije narkotika.

Policija je u plasteniku koji se nalazi u dvorištu porodične kuće pronašla 12 stabljika za koje se sumnja da predstavljaju biljke kanabisa. Pored toga, oduzeto je oko 16 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, PVC kese sa tragovima droge, kao i predmeti koji se koriste za vaganje i pakovanje narkotika.

Tokom pretresa pronađena je i određena količina municije, djelovi oružja, vazdušna puška marke „Crvena zastava“, kao i dron sa džojstikom koji je, prema sumnjama policije, mogao biti korišćen za nadzor imanja.

„Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić izvršili su pretres objekata koje koriste M.M. i P.M. U dvorištu porodične kuće, u plasteniku, pronađen je zasad plantaže marihuane, dok su pretresom oduzeti droga, municija, djelovi oružja, dron i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela“, saopšteno je iz Uprave policije.

Vidi opis Nikšićka policija otkrila plantažu marihuane u dvorištu porodične kuće; otac i sin lišeni slobode Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Uprava policije Br. slika: 8 8 / 8

Nakon privođenja u prostorije nikšićke policije i sprovedene kriminalističke obrade, o slučaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da su izvršili navedena krivična djela“, naveli su iz policije.

M.M. i P.M. terete se za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije poručili su da će nastaviti aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju osoba koje se bave proizvodnjom i prometom narkotika.

„Nikšićka policija je izvođenjem ove aktivnosti još jednom potvrdila odlučnost Policije na identifikovanju kriminalnih aktivnosti u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i lišenju slobode lica koja se bave proizvodnjom, distribucijom i stavljanjem u promet narkotika“, zaključuje se u saopštenju.