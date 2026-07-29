Kako navode, kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je L.M., dok je bila zaposlena u Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Podgorica, suprotno odredbama Zakona o oružju izdala odobrenje za izdavanje oružnog lista za pištolj licu D.V.

Izvor: Uprava Policije CG

U okviru operativnog projekta „Browing“, Uprava policije podnijela je krivičnu prijavu protiv službenice Ministarstva unutrašnjih poslova zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom su, u okviru aktivnosti operativnog projekta ‘Browing’, podnijeli državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv L.M. (62), zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zbog sumnje da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja“, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je L.M., dok je bila zaposlena u Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Podgorica, suprotno odredbama Zakona o oružju izdala odobrenje za izdavanje oružnog lista za pištolj licu D.V.

„Odobrenje je izdato 7. maja 2021. godine, sa rokom važenja do 7. maja 2031. godine, čime je, kako se sumnja, izvršila krivično djelo koje joj se stavlja na teret“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije podsjećaju da je D.V. ranije pravosnažno osuđen.

„Naime, D.V. je presudom Višeg suda u Podgorici od 19. februara 2020. godine oglašen krivim za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca. Prvostepena odluka postala je pravosnažna 19. februara 2021. godine, zbog čega nije ispunjavao opšte uslove za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B fizičkom licu, u skladu sa stavom 5 člana 13 Zakona o oružju, kojim je propisano da ne smiju postojati okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno“, saopštila je policija.

Iz Uprave policije poručuju da se aktivnosti u okviru projekta „Browing“ nastavljaju.

„Policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala kontinuirano sprovode aktivnosti kroz operativni projekat ‘Browing’, koji je usmjeren na dokazivanje zloupotreba službenika angažovanih na poslovima prijema i izdavanja odobrenja, na osnovu kojih lica, suprotno Zakonu o oružju, nabavljaju i postaju vlasnici vatrenog oružja“, zaključuje se u saopštenju.