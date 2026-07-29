„Naravno da znam da će izvještaj biti odbijen i naravno da znam da je naredni korak pokretanje inicijative za mojom smjenom. Ipak, sve su to male i beznačajne sitnice koje sa radošću prihvatam i jasno poručujem da bih sve uradio na isti način“, poručio je Mujović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ponosan sam na urađeno i bez trunke oklijevanja ističem da je Podgorica imala rezultatski uspješnu 2025. godinu, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na predstavljanju izvještaja o radu gradonačelnika.

“Izvještaj o radu gradonačelnika nakon prve godine mandata, koji je predviđen da traje četiri, trebalo bi da bude prosta provjera njegovih operativnih sposobnosti i da li su donešene odluke u skladu sa strategijom razvoja Glavnog grada. Ovoga puta desila se određena razlika, iako i dalje tvrdim da bi izvještaj nakon prve godine rada trebalo da bude samo kontrola i samo prvo prolazno vrijeme“, kazao je Mujović.

U Podgorici su, kako je rekao, nastale vanredne okolnosti.

„Desio se gradonačelnik koji je stao na put onima koji su iz neznanja ili znanja, dobrovoljno ili ne, bili spremni da rade protiv interesa ovoga grada. Podgorici se desio i gradonačelnik kada je izgubio podršku jednog političkog subjekta vladajuće većine, nije pohrlio u zagrljaj opoziciji ili nije pokušao da sa njima napravi tajno ili javno koaliciju kako bi sačuvao funkciju“, istakao je Mujović.

Navodi da je uprkos svemu odlučio da ostane svoj, kao i da zna da to ima političku cijenu.

„Naravno da znam da će izvještaj biti odbijen i naravno da znam da je naredni korak pokretanje inicijative za mojom smjenom. Ipak, sve su to male i beznačajne sitnice koje sa radošću prihvatam i jasno poručujem da bih sve uradio na isti način“, poručio je Mujović.

Podsjeća da je dočekao loše stanje u Glavnom gradu i da je obećao da će dati sve od sebe da riješi probleme.

„Obećao sam da neću kalkulisati i da neću biti spreman da pravim trule kompromise. Tako je i bilo, iako mi niste vjerovali da će tako biti. Osnovni problem Podgorice bio je nedostatak sistema za prečišćavanje otpadnih voda i poručio sam da se taj projekat mora realizovati. Niste mi vjerovali da će biti tako, već ste bili i ironični. Htjeli ste i da me ponizite. Odbornici opozicije su govorili da se ja ne pitam i da se postrojenje neće graditi. Sve je to pretvoreno u dodatni motiv da se presuđeni gubitnik na kraju postane dobitnik“, istakao je Mujović.

Prema njegovim riječima, nije imao strah od gubitka vlasti, jer bi na taj način donosio i pogrešne odluke.

Gradonačelnik je podsjetio na izjave gradske vlasti iz 2021. godine, da će se postrojenje graditi u Botunu ili da se neće ni graditi, navodeći da tadašnja vlast nije uspjela da realizuje ovaj projekat.

„U septembru 2025. godine sam rekao da ću ili ja staviti tačku na Botun ili će Botun staviti tačku na mene. Rekao sam da ću podnijeti ostavku ukoliko projekat ne počne na vrijeme i ako moj grad bude došao u situaciju da plaća odštetu i penale. Tu se vidi razlika u borbi za javni interes. Projekat u Botunu se realizuje i zbog toga sam ponosan. Taj projekat se na radi nauštrb i protiv mještana Botuna i Zete, nego na korist cijele Crne Gore“, kazao je Mujović.

Podsjeća da su u prethodnom periodu realizovani ili pokrenuti brojni projekti, koji su godinama zanemarivani.

„Riješili smo problem korita Mareze, završili radove na Bulevaru Veljka Vlahovića na Starom aerodromu, započeli smo izgradnju bulevara Vojislavljevića, projekat koji niste ni smjeli da započnete. Brojne ulice su rekonstruisane. Putevi su prošle godine uradili više od 100 kilometara puteva, što je duplo više nego u najboljim godinama kada ste vi bili na vlasti. Pokrenuli smo i rekonstrukciju Brskutske ulice, koja od 2000. godine tapka u mjestu, kao i podvožnjak na Zlatici, koji ćemo u narednom periodu da riješimo. Dobijeno novih 900 parking mjesta, gradski saobraćaj je čist i uredan…“, naveo je Mujović.