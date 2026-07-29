Tužilaštvo tvrdi da je nakon ulaska u kuću došlo do sukoba kada je Hodžić pokušao da dođe do pištolja.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Marko Kilibarda, za kojeg tužilaštvo tvrdi da je pripadnik kavačkog kriminalnog klana, ubio je Damira Hodžića, a potom fotografiju žrtve proslijedio Igoru Božoviću, jednom od visokopozicioniranih članova te kriminalne grupe, prenose Vijesti.

U optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, koja obuhvata više osoba osumnjičenih za ubistva Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića Kapetana, navodi se da je Kilibarda nakon ubistva Božoviću poslao poruku:

„Ovo je za tebe. Potegao je pištolj na Velju, morao sam ga prosut“.

Kilibarda je nedavno izručen iz Srbije, gdje je uhapšen 2025. godine na osnovu međunarodne potjernice NCB Interpola Podgorica. Za njim su bile raspisane potjernice zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i ubistvo u pokušaju, pišu Vijesti.

Prema navodima optužnice, Kilibarda je putem kriptovane aplikacije „Skaj“ Božoviću slao fotografije na kojima se vide Radulović i Spahić oboreni na podu kuće.

Božović mu je, kako se navodi u spisima, odgovorio:

„E, svaka ti čast, brate, i svima. Dolijaše fukare“.

Kilibarda je potom, prema tvrdnjama tužilaštva, opisivao razgovore sa Radulovićem i navodio da je on govorio o finansiranju sukoba kriminalnih grupa i želji za osvetom zbog ubistva Alana Kožara.

„Ali, Mile, go*no, prizna, kaže - ja sve dajem pare za rat, da se ubija, majku mu jebem. Boli me Kožar, ne mogu ga prežaliti i htio je da sveti do zadnjeg... Kaže ubili ste mi najboljeg druga, za Kožara kaže“, pisao je Kilibarda.

Prema optužnici, događaj se odigrao 14. novembra 2020. godine u kući Ratka Živkovića u Spužu, gdje su Hodžić, njegov zet Spahić i Radulović navodno došli, a potom ih je sačekala grupa u kojoj su bili Veljko Belivuk, Marko Miljković, Aleksandar Paunović i Marko Kilibarda.

Tužilaštvo tvrdi da je nakon ulaska u kuću došlo do sukoba kada je Hodžić pokušao da dođe do pištolja.

Kilibarda je, prema navodima optužnice, u komunikaciji sa Božovićem opisao taj trenutak:

„I taman sjeli mi, ulećeli Soprano i Kratos (Miljković) bez ičega da ih fataju, ja pištolj, Vojvoda hekler, Zemo i ovaj drugi su sa njima bili... I oni svi na pojedno. I Kasap se ufati dolje za pištolj, Velja na njega, drži ga i viče - ima pištolj, a ovaj se trza da ga potegne, ja ga odma’ opali’ sa tri u glavu i ove onda odma’ umirismo“.

On je, kako se navodi, objasnio da je takav scenario ranije bio dogovoren, pišu Vijesti

„Tako je dogovor bio, ako se ko ufati za pištolj, a ture krenu odma da se fata... Ma nije imao kad brate, to je sekund“.

Nakon ubistava Hodžića i Spahića, prema tvrdnjama tužilaštva, uslijedilo je uklanjanje tragova. U optužnici se navodi da su članovi grupe pokušavali da uklone dokaze, uključujući vozila i predmete koji su korišćeni tokom zločina.

Tužilaštvo tvrdi da su tijela Hodžića i Spahića prebačena na drugu lokaciju, dok je vozilo „fiat idea“, za koje se navodi da je korišćeno tokom događaja u Spužu, kasnije uništeno.

U optužnici se navodi i da je Radulović nakon otmice odveden u kuću u Sutvari kod Kotora, gdje su od njega, prema tvrdnjama tužilaštva, pokušavali da izvuku informacije o suparničkoj kriminalnoj grupi.

Tužilaštvo se u dokazima poziva i na komunikaciju Stevana Kraljevića i Aleksandra Paunovića, u kojoj se, prema navodima optužnice, govori o događajima nakon ubistava i uklanjanju tragova.

U toj komunikaciji se navode poruke:

„Upakovasmo ih u auto“.

„Ja bijem zeta, vrišti, pa Kapetana puškom po glavi“.

„Još da znaju da smo leševe prebacali iz rupe u rupu, otkopavali, zakopavali, bager dolazio“.

Sagovornici su, prema optužnici, navodno govorili da su zadatak izvršili bez problema, ali su bili zabrinuti zbog mogućnosti da policija pronađe tragove koji vode do vozila korišćenog u akciji, prenose Vijesti.

Jedan od njih je, kako se navodi u spisima, napisao:

„Nadamo se samo Fiatu da ne uđu u trag. Ako ne provale Fiata, na konja sam“.

Optužbe iz optužnice nijesu pravosnažno dokazane, a okrivljeni imaju pravo da ih osporavaju pred sudom.