Nedolazak predlagača odložio razmatranje više važnih dokumenata, dok su odbornici podržali izvještaje gradskih preduzeća i povećanje naknada predsjednicima mjesnih zajednica.

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Sudeći prema radu i glasanju na jučerašnjoj sjednici Odbora za finansije, privredu i razvoj Skupštine Glavnog grada, nesuglasice unutar bivše vladajuće koalicije u Podgorici postaju sve izraženije, prenosi portal Dan.

Odbor nije razmatrao Izvještaj o radu gradonačelnika Podgorice, organa uprave, posebnih i stručnih službi za 2025. godinu, jer se sjednici nije pojavio predlagač Saša Mujović. Predsjednik odbora Vladimir Bulatović (DNP) kazao je da se o materijalima neće izjašnjavati ukoliko nema predstavnika predlagača.

Zbog nedolaska predlagača nijesu razmatrani ni izvještaji o radu gradskih preduzeća „Putevi“ i „Tržnice i pijace“, kao ni izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada i odluka o razmjeni zemljišta za kamenolom u Kučima koju je predložio DPS, prenosi portal Dan.

Članovi odbora su sa pet glasova „za“ podržali izvještaje o radu više gradskih preduzeća, među kojima su „Čistoća“, „Zelenilo“, „Pogrebne usluge“, „Deponija“, „Parking servis“, „Sportski objekti“, Agencija za stanovanje i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

Podržani su i izvještaji kulturnih ustanova, uključujući Gradsko pozorište, Muzeje i galerije, KIC „Budo Tomović“ i Narodnu biblioteku „Radosav Ljumović“, dok je odbor dao saglasnost i na više dokumenata iz oblasti socijalne zaštite, prenosi portal Dan.

Jedna od odluka koja je dobila podršku odnosi se na povećanje naknada predsjednicima savjeta mjesnih zajednica. Umjesto dosadašnjih 100 eura mjesečno, predloženo je da naknada iznosi 250 eura. Sekretarka za lokalnu samoupravu Slađana Anđušić kazala je da je povećanje predloženo zbog obaveza i odgovornosti koje imaju predsjednici mjesnih zajednica.

Odbor je podržao i preuzimanje dijela duga po osnovu kreditnog zaduženja Vodovoda za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnabdijevanja na teritorijama Tuzi i Zete, kao i završni račun budžeta Glavnog grada za prošlu godinu, prenosi portal Dan.