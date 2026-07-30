Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Rihteru pogodio je jutros centralnu Hrvatsku. Epicentar je bio kod Siska, a uznemireni građani prijavili su snažnu tutnjavu i podrhtavanje.

Izvor: Twitter/screenshot/LastQuake

Zemljotres magnitude 3,7 po Rihteru pogodio je jutros centralnu Hrvatsku, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, zemljotres se dogodio u 6.29, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Zemljotres se dogodio na dubini od devet kilometara.

Reakcije građana

Građani sa područja Siska i okoline na stranici EMSC-a opisali su da je zemljotres bio praćen snažnom tutnjavom, kao i da je na pojedinim lokacijama prilično zatresao kuće. "Kao da je pukla bomba pa duga tutnjava", napisao je stanovnik Gornjeg Komareva.

Iz Topolovca su javili: "Tutnjava i dosta je zatreslo kuću", dok su stanovnici Siska opisivali "jako podrhtavanje i trešenje", "dva jača udara" i naveli da je "pošteno streslo".

Jedan građanin iz Mošćenice napisao je da je "poprilično jako drmalo nekoliko sekundi", a drugi iz Željezare kratko poručio: "Roknulo jako."

(Index/MONDO)