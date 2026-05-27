Oni isticu da njihov prioritet ostaje funkcionalan grad, odgovorna vlast i donošenje odluka koje će unaprijediti kvalitet života svih građana Podgorice

Izvor: PG biro

Pokret za Podgoricu predložice sastanak parlamentarne većine i predstavnika DNP-a kako bi se kroz dijalog došlo do dogovora o izboru novog predsjednika Skupštine Glavnog grada, saopstili su za “Dan” iz Pokreta za Podgoricu.

Oni smatraju da građani Podgorice zaslužuju da Skupština Glavnog grada funkcioniše stabilno, efikasno i u punom kapacitetu, jer, kako navode, od njenog rada zavise brojne odluke važne za svakodnevni život našeg grada.

" Smatramo da je odgovornost svih političkih aktera da pokažu ozbiljnost i spremnost na dogovor, kako bi institucije nastavile da funkcionišu u interesu građana. Pokret za Podgoricu želi da igra konstruktivnu ulogu i doprinese stabilizaciji političkih prilika, jer vjerujemo da Podgorica ne smije biti talac političkih blokada niti scenarija u kojem se o važnim pitanjima odlučuje iz sjenke preko prinudne uprave " kazu iz Pokreta za Posgoricu.

Oni isticu da njihov prioritet ostaje funkcionalan grad, odgovorna vlast i donošenje odluka koje će unaprijediti kvalitet života svih građana Podgorice, prenosi Dan.