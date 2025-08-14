Nađa Ljiljanić iz PzPG-a kaže da se oni zalažu da kvalitetni ljudi pokrivaju pozicije, a njen kolega Miloš Krstović tvrdi da nema trvenja oko funkcija i da dio odbornika većine odsustvuje sa sjednica iz "opravdanih ličnih razloga"

Izvor: Skupština glavnog grada

Iako na posljednja tri zasjedanja podgoričkog parlamenta nije bilo kvoruma za odlučivanje, konstituenti vlasti u glavnom gradu negiraju da postoji kriza u njihovim odnosima, a izostanak dijela svojih odbornika sa sjednica pravdaju privatnim razlozima tih ljudi. Međutim, izvori “Vijesti” tvrde da sporenja postoje i da su prouzrokovana zahtjevima Pokreta za Podgoricu (PzPG) da dobije neke “fotelje”.

Prema nezvaničnim Vijesti, taj politički subjekt, blizak šefu države Jakovu Milatoviću, navodno traži neke funkcije “po dubini” u gradskoj vlasti i određene rukovodeće pozicije u lokalnim preduzećima, a navodno i mjesto gradskog menadžera, koje je upražnjeno.

Zamjenica gradonačelnika Podgorice i predstavnica PzPG-a, Nađa Ljiljanić kazala je juče “Vijestima” da će se sjednica gradskog parlamenta održati “kad se za to steknu uslovi”.

“Trenutno, prioritet Glavnog grada su požari i čuvanje prirode (Gorice i Ljubovića) i pomoć Službi zaštite i spasavanja. Što se tiče bilo kakvih pozicija, Pokret za Podgoricu zalaže se da kvalitetni ljudi pokrivaju sve pozicije u Glavnom gradu”, navela je ona.

Njen kolega iz PzPG-a i odbornik, Miloš Krstović rekao je juče listu da nije tačno da se taj politički subjekt spori s partnerima iz vlasti oko “fotelja”, tvrdeći da kvoruma za odlučivanje na sjednicama Skupštine Glavnog grada nema jer je dio odbornika vladajuće većine odsutan zbog “opravdanih ličnih razloga”, pišu Vijesti.

S druge strane, izvor iz vrha podgoričke vlasti poručio je da bi, ako PzPG ili bilo koji drugi konstituent većine ima konkretne zahtjeve, bilo korektno da ih ispostavi partnerima, a ne da to čini kroz nedolaske na sjednicu.

Iz Pokreta Evropa sad (PES), čiji je Saša Mujović prvi čovjek Podgorice, “Vijestima” nisu odgovorili da li ima trvenja oko podjele pozicija, te zašto nema kvoruma ako ne postoji kriza vlasti.

Odbornici gradskog parlamenta nisu juče uspjeli da glasaju o tačkama dnevnog reda s devete sjednice, koja je počela krajem jula. U skupštinskoj sali bio je 21 predstavnik građana Podgorice - 17 iz vlasti i četiri iz opozicije. To, kako je konstatovala predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović, nije bilo dovoljno za kvorum i odlučivanje.

Na zasjedanje nisu došli odbornici nekoliko vladajućih političkih aktera. Borovinić-Bojović je kazala da je odsustvo najavio dio njih - Maša Stevović (Socijalistička narodna partija), Jovana Mijović (Demokrate), Stevan Kandić i Branislav Radičević (obojica iz Pokreta Evropa sad).

Predstavnici opozicionih pokreta Preokret i Stranke evropskog progresa (SEP) bili su juče u skupštinskoj sali, dok odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) nije bilo.

Da bi podgorički parlament mogao da radi i odlučuje, na sjednici mora biti najmanje 30 od 59 odbornika, koliko ih je ukupno.

Zasjedanje gradske Skupštine počelo je 31. jula, kad je prekinuto nakon rasprave koja je trajala gotovo 12 sati. Glasanje o tačkama dnevnog reda odgođeno je tada do daljeg jer je kvorum bio doveden u pitanje, odnosno - jer nije bilo dovoljno odbornika za glasanje o tački o izborima i imenovanjima, prenose Vijesti.

Sjednici tog dana nisu prisustvovali odbornici PzPG-a Krstović, Ranka Otašević i Dragutin Vučinić.

U nastavku sjednice, 4.avgusta, takođe nije bilo kvoruma za odlučivanje. U sali su bila 23 predstavnika, dok su opozicione klupe bile prazne. S te sjednice odsustvo su bili najavili Anđela Mićović (PES), Otašević (PzPG) i Vladimir Bulatović (Demokratska narodna partija - DNP).

Odbornici treba da se izjasne o 14 tačaka dnevnog reda, među kojima o nekoliko izbora i imenovanja. Oni treba da odlučuju o Programu uređenja prostora Podgorice za tekuću godinu, predlozima odluka o naknadi za rad predsjednika Savjeta mjesnih zajednica, javnom i seoskom vodosnabdijevanju, podizanju spomen-obilježja velikom piscu Borislavu Pekiću...

Da krize i sporenja u vladajućoj koaliciji nema, tvrde i iz još nekih konstituenata vlasti.

Šef odborničkog kluba Nove srpske demokratije (NSD), Mitar Šušić je kazao juče redakciji da misli da nema nikakve strategije, “zadnje namjere” ili ucjenjivanja od bilo kog subjekta većine, već da je situacija kakva jeste zato što su pojedini odbornici odsutni zbog “zdravstvenih problema i porodičnih situacija”.

“Kad god sazna da će neko od odbornika biti spriječen da prisustvuje sjednici, opozicija odabere da ne dođe na sjednicu i na taj način opstruira rad, iako najave da će, na primjer, glasati za vrtić ‘Sofija Klikovac’, za ustupanje zemljišta za izgradnju škola, prenos o vraćanju prava raspolaganja Vladi radi izgradnje nuncijature...”, naveo je on.

Odbornik opozicionog Preokreta, Srđan Perić je rekao “Vijestima” da vladajuća koalicija “ili ima problem s većinom ili se prema radu Skupštine Glavnog grada ponaša kao da ih nije previše briga za njene odluke”.

“Oni su čak u jednom trenutku nas optuživali što im ne dajemo kvorum. Pazite, po toj logici mi smo krivi što dio njihovih odbornika ne dolazi na sjednice. Dakle, umjesto da se potrude oko elementarne stvari koja je podrazumijevana - da dolaze na sjednice i glasaju ono što sami predlažu, krivica se i za to projektuje u drugom”, poručio je on juče.

Perić je saopštio da je Preokret ušao u gradsku Skupštinu s mandatom da otvara prostor građanskim inicijativama, ponudi rješenje za probleme i podrži svako dobro rješenje za građane i grad uopšte.

“Ne podržavamo loša rješenja, a kadrovska imenovanja vlasti ne legitimišemo ni glasanjem. To je naša sasvim principijelna pozicija”, podvukao je on.

Odbornik Evropskog saveza, Miloš Mašković kazao je juče da ostaje pitanje da li je riječ o nesposobnosti gradonačelnika (Saša Mujović) da obezbijedi prisustvo odbornika zbog godišnjih odmora ili o političkoj krizi koju produkuje dio nekadašnjeg DF-a (Demokratski front, čiji su NSD i DNP dio) zbog izgradnje kolektora u Botunu koja počinje u septembru.

“Bilo kako bilo, ovakvim ponašanjem lokalna uprava šalje poruku da joj politički interesi i međusobna previranja - ili, još gore, godišnji odmori - imaju prioritet nad potrebama građana i funkcionisanjem institucija”, napisao je on na mreži Iks dodajući da je opozicija učestvovala u radu sjednica do glasanja, nakon čega je najveći dio njih odlučio da neće “dizati ruke”.

Vlast u Podgorici čine PES, Demokrate, stranke bivšeg DF-a i PzPG. U opoziciji su DPS, Evropski savez, SEP, Građanski pokret (GP) URA i Preokret.

Ona je izabrana krajem prošle godine, nakon vanrednih izbora. Njima je prethodila kriza, koja je stratovala početkom 2024, poslije raskola u PES-u. Tada je tu partiju napustilo pet odbornika bliskih Milatoviću, koji su oformili PzPG. Oni su se sa GP URA i Pokretom za promjene dogovorili o zajedničkom djelovanju. PES i PzPG tada su održali nekoliko sastanaka o rješavanju krize, ali nisu uspjeli da dođu do dogovora.

To je dovelo do toga da je Skupštini Glavnog grada skraćen mandat 27. jula prošle godine. Nakon izbora, PzPG je bio nadomak dogovora da napravi vlast s DPS-om i ostatkom opozicije, ali se na kraju desio obrt, pa je politički subjekt blizak Milatoviću oformio upravu s onima koje je do tada žestoko kritikovao.

Miloš Krstović saopštio je “Vijestima” da nije tačno da Skupština Glavnog grada ne može da glasa zbog navodnog spora između PzPG-a i koalicionih partnera oko pozicija “po dubini”, rukovodećih mjesta u gradskim preduzećima i funkcije gradskog menadžera, već zato što pojedini odbornici vlasti nisu bili prisutni iz opravdanih ličnih razloga. Naveo je da je s jučerašnje sjednice izostalo više odbornika iz različitih političkih struktura, te da se stoga odsustvo “ne može pripisati isključivo jednoj odborničkoj grupi”.

“Istovremeno, značajan broj naših odbornika i funkcionera ovih dana neumorno radi na terenu, rame uz rame s vatrogascima i mještanima, pomažući u gašenju požara u Kučima, Piperima, na Smokovcu i u drugim djelovima grada. U ovom trenutku, naša jedina misija je zaštita života, domova i prirode Podgorice. Zato su sva naša pažnja i angažman usmjereni na jedinstvo i solidarnost s građanima, kako bismo zajedno, snagom zajedništva i požrtvovanja, pobijedili ovo zlo koje je pogodilo naš grad”, poručio je Krstović.