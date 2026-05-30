DPS najavljuje da će uskoro predložiti kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada, dok Pokret za Podgoricu smatra da bi nasljednik Jelene Borovinić Bojović trebalo da dođe sa liste „Za budućnost Podgorice“

Dio podgoričke opozicije predvođen Demokratskom partijom socijalista (DPS) trebalo bi narednih dana da odredi kandidata za novog predsjednika Skupštine Glavnog grada nakon ostavke Jelene Borovinić Bojović, dok iz Pokreta za Podgoricu (PzPG) nezvanično poručuju da bi njen nasljednik trebalo da bude predložen sa liste „Za budućnost Podgorice“ (ZBPG), prenosi portal Vijesti.

Rok za izbor novog predsjednika gradskog parlamenta iznosi 30 dana od prestanka mandata prethodnog čelnika, ali je politička situacija dodatno zakomplikovana neslaganjima među dosadašnjim partnerima u vlasti. Iz Pokreta za Podgoricu očekuju da potpisnici koalicionog sporazuma predlože kandidata, naglašavajući da bi, prema tom dokumentu, funkcija trebalo da pripadne predstavniku liste ZBPG, prenosi portal Vijesti.

Istovremeno, iz Nove srpske demokratije (NSD) i Demokratske narodne partije (DNP) poručuju da neće učestvovati u razgovorima koje inicira Pokret za Podgoricu. DNP smatra da u Glavnom gradu više ne postoji stabilna većina, dok dio vladajuće strukture sumnja da PzPG vodi razgovore sa DPS-om o mogućem kandidatu za predsjednika Skupštine, prenosi portal Vijesti.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, pošto Skupština Glavnog grada trenutno nema potpredsjednika, funkciju predsjednika do izbora novog čelnika privremeno će obavljati odbornik iz najbrojnijeg odborničkog kluba, što znači da ta uloga pripada DPS-u. Nezvanično se pominju Ksenija Aranitović, Maša Šturanović i Stefan Ćulafić kao mogući odbornici koji bi mogli predsjedavati sjednicom zakazanom sredinom juna, prenosi portal Vijesti.

Šef odborničkog kluba DPS-a Andrija Klikovac potvrdio je da će opozicija u narednih deset dana predložiti svog kandidata za predsjednika lokalnog parlamenta, te najavio skoro sazivanje sjednice na kojoj će biti konstatovana ostavka Jelene Borovinić Bojović i razmatran izbor njenog nasljednika.

Ministarstvo javne uprave podsjetilo je da je Skupština Glavnog grada zakonski obavezna da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika. Upozorili su da bi dugotrajna blokada rada parlamenta mogla dovesti do primjene zakonskih mjera, uključujući mogućnost raspuštanja skupštine i imenovanja odbora povjerenika.

Podsjećanja radi, Skupština Glavnog grada broji 59 odbornika, a nakon izlaska DNP-a i Slobodne Crne Gore iz vladajuće većine, aktuelna vlast raspolaže sa 27 odbornika, zbog čega joj je za donošenje ključnih odluka potrebna podrška najmanje tri odbornika iz opozicije. Posljednja sjednica gradskog parlamenta održana je 16. aprila.