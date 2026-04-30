Izvor: Gov.me/S.Matić

Premijer Milojko Spajić kazao je da će se rekonstrukcija Vlade desiti vrlo brzo i da mu je prihvatljivo da aktuelna predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović bude potpredsjednica Vlade.

"Imam sjajno mišljenje o gospođi Borovinić-Bojović. Ona je prihvatljiva u svakom trenutku, međutim rekonstrukcija će se desiti onog trenutka, kada o tome budem obavijestio javnost. A to će biti vrlo brzo", rekao je Spajić, odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini Crne Gore uoči premijerskog sata.