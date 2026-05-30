Kapiten Crvene zvezde poručio da je sezona završena na razočaravajući način i nagovijestio značajnu rekonstrukciju tima tokom ljeta

Izvor: MN Press

Kapiten Crvena zvezda Ognjen Dobrić nije krio razočaranje nakon poraza od Spartak Subotica u polufinalu Košarkaške lige Srbije, ocijenivši da je iza njegovog tima još jedna sezona završena na loš način.

Subotičani su slavili zahvaljujući košu Olivier Hanlan u samoj završnici utakmice i izborili plasman u finale domaćeg prvenstva, dok je Crvena zvezda ostala bez prilike da se bori za trofej.

"Šta da se radi, ekipa Spartaka je zasluženo pobijedila. Momci su ušli jako u meč, motivisano i koncentrisano, svaka im čast. Kad god igramo protiv njih nezgodno je, pogotovo u ovakvim utakmicama gdje mi imamo manje stranaca i moramo drugačije da se pripremimo", rekao je Dobrić.

Kapiten crveno-bijelih smatra da je ishod meča bio odraz dešavanja tokom cijele sezone.

"Fenomenalna utakmica, od prve do posljednje sekunde. Znali su šta rade, želim im sreću u finalu. Što se nas tiče, završena je još jedna sezona na loš način, nažalost. Nekako odavno nije išlo pravim tokom i ovo je kraj koji je morao da se desi. Nadam se da će nova sezona biti drugačija", kazao je on.

Posebnu pažnju privukla je njegova izjava o mogućim promjenama u klubu tokom ljetnje pauze.

"Očekuje nas ljeto, imamo nekoliko mjeseci do priprema. Vjerovatno će biti velikih promjena u igračkom i trenerskom kadru, još ne znamo ništa. Vidjećemo sve, ne znam ništa više od vas trenutno", poručio je Dobrić.

Crvena zvezda je ove sezone ostala bez trofeja nakon neuspjeha u EuroLeague, eliminacije u polufinalu ABA League i poraza u završnici domaćeg prvenstva.

Govoreći o rezultatima iz prethodnog perioda, Dobrić je priznao da su posljednji mjeseci bili posebno teški za ekipu.

"Nije lijepo i prijatno, posljednjih mjesec-dva imali smo neke teške poraze. Sezona se završava onako kakva je i bila na kraju", zaključio je kapiten crveno-bijelih.

Nakon završetka sezone očekuje se da rukovodstvo kluba donese odluke o sastavu ekipe i stručnog štaba za narednu takmičarsku godinu.