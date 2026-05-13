Šefovi klubova partija većine u Glavnom gradu održaće danas sastanak sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić Bojović, prenosi RTV Podgorica.

Na sastanku će se, kako je portalu RTV Podgorica potvrđeno iz Kabineta predsjednice Skupštine Glavnog grada, razgovarati o izlasku iz aktuelne političke situacije, kao i podnijetim inicijativama.

Podsjećamo, dio opozicije, koji čine Demokratska partija socijalista, Stranka evropskog progresa i Evropski savez, predložio je prethodne sedmice da Miloš Mašković bude kandidat za potpredsjednika Skupštine Glavnog grada, koja nema potpredsjednika još od oktobra prošle godine, kada je ostavku na tu funkciju podnio Dragutin Vučinić iz Pokreta za Podgoricu.

Iz opozicije je najavljena i inicijativu za smjenu Jelene Borovinić Bojović.

Evropski savez je u martu podnio inicijativu za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada, ali ona nije prošla na sjednici lokalnog parlamenta 19. marta. Za nju nije bilo potrebne većine, jer je glasalo 28 odbornika.

Skupština Glavnog grada ima 59 odbornika. Vladajuću većinu, do odluke DNP-a da izađe iz nje, činio je 31 odbornik. Savez PES-Demokrate ima 14 predstavnika, partije bivšeg Demokratskog fronta, čiji je dio i DNP, s manjim partnerima imaju 13 odbornika, a Pokret za Podgoricu četiri. Izlaskom četiri odbornika DNP-a iz gradske vlasti, vladajuća koalicija sada ima 27 odbornika, dok je 30 potrebno za donošenje odluka.