Borbe za kontrolu nad područjem ključnim za proizvodnju i krijumčarenje kokaina izbile uoči predsjedničkih izbora

Izvor: Kurir/Profimedia

Najmanje 52 pripadnika gerilskih grupa poginula su u sukobima između dvije suparničke naoružane frakcije koje se bore za kontrolu nad strateški važnim područjem za proizvodnju i krijumčarenje kokaina u Kolumbiji, saopštila je jedna od frakcija Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC).

Riječ je o najsmrtonosnijim sukobima zabilježenim posljednjih mjeseci, koji su izbili neposredno uoči predsjedničkih izbora zakazanih za nedjelju. Građani Kolumbije tada će birati nasljednika predsjednika Gustavo Petro, čija administracija posljednjih godina pokušava da sprovede mirovne pregovore sa brojnim naoružanim grupama.

Colombia’s Armed Forces and regional authorities are struggling to verify the full scale of a bloody confrontation between rival FARC dissident factions in the remote southeastern department of Guaviare.https://t.co/WKRmVSxJgt — THE CITY PAPER (@citypaperbogota)May 29, 2026

Ministar odbrane Pedro Sánchez potvrdio je da je došlo do oružanih sukoba u regionu, navodeći da su u područje upućene dodatne vojne snage radi zaštite civilnog stanovništva. Ipak, zvanične institucije nijesu objavile podatke o broju stradalih.

Borbe su vođene između disidentske frakcije FARC-a koju predvodi Nestor Gregorio Vera, poznatiji kao Ivan Mordisko, i rivalske grupe na čijem je čelu Aleksander Dijaz Mendoza, poznat pod nadimkom Kalarka Kordoba.

Obje grupe odbacile su mirovni sporazum iz 2016. godine, kojim je približno 13.000 pripadnika FARC-a položilo oružje. Frakcija koju predvodi Dijaz Mendoza učestvuje u pregovorima sa kolumbijskom vladom, dok je Verina grupa ostala u otvorenom sukobu sa vlastima nakon što je Vlada 2024. godine suspendovala bilateralni prekid vatre sa tom organizacijom.

Sukobi su izbili u džunglama departmana Gvijare na jugoistoku Kolumbije, u blizini sela Baranko Kolorado, području koje se smatra važnim koridorom za aktivnosti povezane sa trgovinom narkoticima.

Prošle sedmice najveća disidentska frakcija FARC-a, poznata kao Glavni centralni štab, objavila je privremenu obustavu vojnih operacija protiv državnih bezbjednosnih snaga u periodu od 20. maja do 10. juna. Međutim, ta odluka ne odnosi se na sukobe sa drugim naoružanim grupama.

Clashes erupt in Sierra Nevada between Colombia far-right group ACSN and Clan del Golfopic.twitter.com/Ql4oCzMDE2 — U.S.A.I. (@researchUSAI)May 29, 2026

Pobunjenici iz National Liberation Army takođe su najavili zaseban prekid vatre tokom izbornog vikenda.

Oružani sukob u Kolumbiji traje više od šest decenija i uglavnom se finansira trgovinom narkoticima i ilegalnim rudarenjem. Prema dostupnim podacima, u sukobu je do sada poginulo više od 450.000 ljudi, dok su milioni stanovnika bili primorani da napuste svoje domove.