Njegov partijski kolega Milošević poručio je da SEP neće biti opozicija svom gradu.

Izvor: SEP

Odbornik Stranke ervopskog progresa Ilija Mugoša kazao je na pres konferenciji povodom inicijative za smjenu predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović da danas ili u ponedjeljak očekuju da bude kompletiran dovoljan broj broj potpisa da se raspravlja o tom predlogu. Saopštio je da su razgovarali sa predstavnicima Demokratske narodne partije i da su dobili pozitivan signal za inicijativu, prenosi RTV Podgorica.

„Nakon konsultacija sa opozicijom i dijelom većine – inicijativa imamo dovoljan broj odbornika za smjenu predsjednice. Očekujemo opstrukcije u samom procesu. Iniciraćemo imenovanje potpredsjednika Skupštine. Što će predložiti na prvoj narednoj sjednici. Trenutno živimo u blokadi i kao ljudi koji ozbiljno shvataju politiku to nećemo dozvoliti. Želimo da čujemo izjašnjenje odbornika većine. Za pet mjeseci su održane dvije sjednice Skupštine Glavnog grada. Ove dvije inicijative imaju cilj da se izađe iz institucionalne blokade“, kazao je Mugoša.

Njegov partijski kolega Milošević poručio je da SEP neće biti opozicija svom gradu.

„Ali ćemo biti kritički nastrojeni ka uništavanju života građana Podgorice. Smatram da naši odbornici daju nesebičan i korektan doprinos. Neprijatno smo iznenađeni izjavom Borovinić Bojović da se SEP probudio iz zimskog sna. Glavni grad grca u problemima. Zelenilo ne radi svoj posao. O FK Budućnost nećemo da trošimo riječi. Inicijativa za skraćenje mandata Skupštini je pokazala da nema većine“, kazao je on.

Ponovio je da se priprema opstrukcija.

„U slučaju smjene Borovinić Bojović parlament ostaje obezglavljen. Dolazi se u situaciju da je nemoguće zakazati sjednicu i dolazi se do prinudne uprave. Trudićemo se da ne dođe do blokade grada i zbog toga ćemo predložiti imenovanje potpredsjednika. Pozvaćemo kolege iz opozicije da iduće nedjelje sjednemo i da vidimo ko bi mogao da bude ta ličnost“, kazao je on.