On je novinarima nakon današnjeg sastanka predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović sa šefovima odborničkih klubova partija koje čine većinu u Podgorici, kojem je prisustvovao, kazao da su na tom sastanku razmatrali tekuću situaciju vezano za inicijativu opozicije o razrješenju Borovinić Bojović i predlogu da odbornik opozicionog Evropskog saveza Miloš Mašković bude potpredsjednik Skupštine Glavnog grada, prenose Vijesti.

Na tom sastanku je poslata poruka da vladajućoj većini u Podgorici nije prihvatljiva inicijativa da se Mašković izabere za potpredsjednika Skupštine Glavnog grada.

"Razmotrili smo situaciju. Postupaćemo kako zakon kaže - hitna je sjednica. U zakonskom roku od 15 dana, ta sjednica će sigurno biti zakazana", rekao je Mujović novinarima.

On je kazao da je interesantno da opozicija Maškovića predlaže za zamjenika Borovinić Bojović, koju žele da smijene.

"Vjerovatno ćemo i mi imati neke svoje kandidate. Vjerovatno ćemo imati neka naša rješenja. Najvažnije je da grad nesmetano funkcioniše i to je glavna i najvažnija poruka koju imamo za građane", rekao je Mujović.

On je odgovarajući na pitanje da li je bilo riječi o uvođenju prinudne uprave u Podgorici, rekao da na današnji dan grad regularno funkcioniše, pišu Vijesti.

"Ono što moramo da radimo je da poštujemo zakon. Dakle, idemo sad na hitnu sjednicu. Vidjećemo kakav će biti status gospođe Borovinić Bojović, da li će proći ta inicijativa, šta će se u budućnosti dešavati", kazao je Mujović.

Naglasio je da nisu govorili o prinudnoj upravi:

"Ono što građani traže od nas jeste da grad normalno funkcioniše. Mislim da i to obezbjeđujemo i sa tog aspekta, čini mi se, nema niko zamjerke. Ako mogu biti subjektivan, ne pamtim da se ovoliko važnih stvari radilo u Glavnom gradu kao što se to danas radi", rekao je Mujović.

Odgovarajući na pitanje da li smatra da predlog Evropskog saveza da Mašković bude potpredsjednik Skupštine bude prva tačka dnevnog reda politička manipulacija, Mujović je rekao da "nikada ta opozicija neće raditi ni na dobro vlasti, ni građana".

"Imaju oni svoju agendu, svoje ideje, motive. Ja u njih nikad ne ulazim, niti volim da ih komentarišem. Neka tu svoju agendu sprovode, a mi ćemo znati da odgovorimo", rekao je Mujović.

Gradska Skupština nema potpredsjednika od 7. oktobra prošle godine, kada je ostavku na tu funkciju podnio odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić.

"Vijesti" su nedavno, pozivajući se na više izvora, objavile da bi Borovinić Bojović mogla postati potpredsjednica Vlade zadužena za zdravstvo.