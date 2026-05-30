Prema navodima savjetnice za medije predsjednika Srbije, njemačkom magazinu privremeno zabranjeno dalje objavljivanje tvrdnji o navodnoj povezanosti Aleksandra Vučića sa događajima tokom opsade Sarajeva

Zemaljski sud u Hamburgu donio je privremenu mjeru kojom se njemačkom magazinu „Špigl“ zabranjuje dalje objavljivanje i širenje navoda kojima se, prema tvrdnjama pravnog tima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, stvara sumnja da je bio umiješan u navodni „safari“ tokom opsade Sarajeva.

Informaciju je saopštila Suzana Vasiljević, savjetnica za medije predsjednika Srbije, navodeći da je riječ o prvoj tužbi koju je Vučić podnio protiv jednog medija.

Prema njenim riječima, sud je ocijenio da nijesu bili ispunjeni osnovni pravni standardi za objavljivanje tako ozbiljnih optužbi, posebno u dijelu koji se odnosi na provjeru činjenica i pravo na izjašnjenje prije objavljivanja sadržaja.

„Ova odluka predstavlja važnu potvrdu da i u slučaju politički eksponiranih ličnosti postoje jasni standardi odgovornog i profesionalnog izvještavanja, posebno kada su u pitanju teške optužbe koje mogu ozbiljno ugroziti nečiji ugled“, navela je Vasiljević.

Ona je dodala da će Vučić nastaviti da koristi domaće i međunarodne pravne mehanizme radi zaštite svojih prava i interesa.

Predsjednik Srbije je još u novembru prošle godine najavio mogućnost pokretanja tužbi protiv pojedinih stranih medija zbog, kako je tada tvrdio, netačnog izvještavanja.

Povodom odluke suda oglasili su se i pojedini predstavnici medijskog i analitičkog sektora u Srbiji. Direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić ocijenio je da odluka predstavlja podsjećanje na značaj profesionalne provjere informacija i odgovornog novinarstva, naročito kada su u pitanju ozbiljne optužbe koje mogu uticati na ugled pojedinaca.

Politički analitičar Srđan Barac smatra da odluka ukazuje na potrebu poštovanja profesionalnih i pravnih standarda u istraživačkom novinarstvu, navodeći da sloboda medija podrazumijeva i odgovornost za tačnost objavljenih informacija.

Za sada nema reakcije magazina „Špigl“ povodom navoda o privremenoj mjeri Zemaljskog suda u Hamburgu.