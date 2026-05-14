Minulih dana pojedini odbornici opozicije, u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu parčeta vlasti bez izbora, napravili su niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine Glavnog grada, saopštila je predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović.

Kako je kazala, pokazali su ili da ne poznaju Statut i Poslovnik Skupštine i Zakon o lokalnoj samoupravi, ili da ih isti ne zanima pokušavajući da izmanipulišu građanima, prenosi CdM.

“I to prije svega svojim biračima, kako bi se predstavili kao da nešto rade i pokušavaju”, navela je Borovinić Bojović.

Koliko je odsustvo koordinacije među potpisnicima incijative, navodi Borovinić Bojović, najbolje govori podatak da je ista putovala skoro dva mjeseca do Skupštine.

“Moje uvažene kolege iz vladajuće koalicije juče su saopštili naš zajednički stav da odbornik Miloš Mašković nema podršku za izbor na poziciju potpredsjednika Skupštine, i podsjetili da se potpredsjednik gradskog parlamenta može birati samo na predlog predsjednika odnosno predsjednice Skupštine Glavnog grada. Sa tim u vezi, koristim priliku da javnost detaljnije upoznam sa tim”, kazala je.

Naime, kako je pojasnila, Potpredsjednika Skupštine Glavnog grada bira i razrješava Skupština Glavnog grada, na predlog predsjednika/ce Skupštine, u skladu sa članom 86 Statuta Glavnog grada, članom 20 Poslovnika Skupštine Glavnog grada i članom 48 Zakona o lokalnoj samoupravi, piše CdM.

Istakla je da su Zakon, Statut i Poslovnik sasvim jasni.

Prema njenim riječima, jasni su i stavovi vladajuće koalicije i njeni lično kad je ova tema u pitanju.

“Kao što je juče i najavljeno, vladajuća koalicija će ovih dana obaviti konsultacije na temu izbora potpredsjednika Skupštine Glavnog grada, i vjerujem uskoro izaći sa konkretnim predlogom”, saopštila je Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović je istakla da je ova vlast u Podgorici ostvarila značajne rezultate u kratkom roku, a, kako je kazala, naš grad je prvi put u istoriji osvojio prestižnu titulu Evropske prestonice mladih, i pružio snažan doprinos evropskim integracijama Crne Gore, prenosi CdM.

“A bivša vlast koja već par godina djeluje u okviru opozicije, potrošila je mandat na sitne opstrukcije i jeftine trikove. Sigurna sam da će građani i jedno i drugo umjeti na adekvatan način da cijene.”, zaključila je.