"Razgovarao sam sa predsjednicom Skupštine Glavnog grada Jelenom Borovinić Bojović i nemam najava, odnosno nemam ništa čvrsto iza čega mogu stati i potvrditi informaciju da ona odlazi u Vladu, sve je to još uvijek na nivou špekulacija i mogućnosti i dok se tako nešto ne desi ne bih razmišljao ni o kakvom alternativnom i potencijalnom rješenju", saopštio je za „Dan“ Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice.

On je tako odgovorio na pitanje "Dana" na koji način će koaliciona vlast prevazići situaciju u slučaju da Borovinić Bojović Skupštinu Glavnog grada zamijeni Vladom.

Mujović je istakao da voli kada Skupština zasijeda jer je to način da se čuju suprotni stavovi.

"Mislim da radimo veoma korektan posao, da iz ove pozicije radim lično najbolje što umijem i nemam se čega kriti, niti bilo čega bojati. Ako neko misli da priželjkujem nekakvu prinudnu upravu - grdno se vara. Prosto volim da sve instance Glavnog grada funkcionišu na način kako je to uobičajeno", rekao je Mujović.

Uskoro Agencija za crtanje planskih dokumenata

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najavio je da se uskoro može očekivati i da profunkcioniše Agencija za crtanje planskih dokumenata. On se nada da će već tokom naredne sedmice imati detaljnijih informacija.

"Kada je u pitanju Agencija tu imamo nekoliko stvari. Prvo i osnovno jeste pokretanje procedure izrade novog Prostorno-urbanističkog plana Podgorice. Nakon toga, ono što sam definisao kao prioritete, imamo izradu DUP-a Sadine, DUP-a Gornja Gorica i DUP-a Donja Gorica. Takođe, imamo nekoliko vrlo spornih planova, kao što su DUP Zabjelo 8, DUP-a Zabjelo - Ljubović. To je nešto što hitno moramo rješavati jer bez adekvatne planske dokumentacije ne možemo ići dalje. Velika šteta je napravljena u nekom prethodnom periodu, ali tu smo gdje smo i moramo iz ove situacije izlaziti ", kazao je Mujović, prenosi Dan.

Mujović dodaje da sekretar za komunalne poslove Andrija Babović ostaje kandidat za direktora Agencije.

"Jedna je stvar menadžer, dakle Andrija Babović ili neko ko već bude izabran, ali meni je, iskren da budem, mnogo veća zebnja ili mnogo veći zadatak i cilj da taj radni tim kojeg čine projektanti bude kvalitetan. Cilj mi je da to budu ljudi koji imaju viziju, koji znaju kako raditi i koji će dati jedan pečat novom razvoju Podgorice" kazao je gradonačelnik.

On je naveo da su puno bura i oluja pretrpjeli prethodnih godinu dana te da bi volio da se sve nastavi nekim normalnim tokom.

" Što se tiče mjesta predsjednice Skupštine Glavnog grada - vidjećemo. Koliko sam shvatio, rekonstrukcija Vlade treba da se desi prilično brzo, tako da ćemo vidjeti i onda spram toga praviti određene planove ", naveo je Mujović.

Pred gradskom upravom je i organizovanje rada gradskih preduzeća u skladu sa novim zakonom o privrednim društvima za šta je opet potrebno saglasje u parlamentu. Gradonačelnik je naveo da gradska preduzeća rade na tome da do 15. juna usaglase poslovanje sa izmijenjenim Zakonom o privrednim društvima. Ukoliko ne uspiju da posao završe do toga datuma, on najavljuje da će tražiti produženje roka.

"Radimo na tome i nadam se da ćemo uspjeti do završimo do predviđenog roka. Ako to ne budemo uspjeli, svakako ću tražiti produženje jer je u pitanju vrlo ozbiljna priča i nije baš jednostavno upodobiti sa novim zakonom u tako kratkom vremenskom periodu. Preduzeća nisu baš šablonskog tipa, odnosno nešto gdje bi jedan model uspješno mogli prenijeti na sva gradska preduzeća. Znači, moramo tu imati jednu vrstu senzibiliteta i osjećaja da se uvaže neke specifičnosti u radu gradskih preduzeća ", izjavio je Mujović.