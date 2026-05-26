„Pijem kafu sa ćerkom i gledamo ga na ekranu“: Kebu bivša ljubavnica uporedila sa medvjedom, progovorila o nasljedstvu

Tekstopisac Ljiljana Jevremović progovorila je o ćerki Ini koju je dobila u vanbračnoj zajednici sa pjevačom Draganom Kojićem Kebom, te je otvorila dušu i o njemu.

Ljiljana Jevremović otkrila je da sa nasljednicom ne razgovara o njenom ocu, Dragan Kojić Keba.

„Ne, to uopšte nije tema u našoj kući. Ne pričamo o tome. Čak se dogodi da nekada za večerom ili dok pijemo kafu, mama i ja, ona ne pije kafu, on bude na ekranu i to je kao da je na ekranu neko drugi. Da li je on ili medvjed ili zoološki vrt ili modna revija, ista reakcija. Nema neke pretjerane reakcije, nikakve, u stvari. Nastavljamo razgovor uobičajeno“, rekla je Ljiljana, ističući da njena ćerka Ina i Keba nemaju nikakav kontakt.

„Oni nemaju nikakav kontakt. Sa njegovom matičnom porodicom nemamo nikakav kontakt. Po nekoj mojoj procjeni, za moje dijete je to ispalo i bolje. Ne vjerujem da bi ona bila bolji čovjek nego što jeste. Propatila jeste na neki način kroz djetinjstvo, kada su druga djeca trčala u naručje svojih očeva. Ona nije imala u čije, a još je njena majka od strane oca vrijeđana na naslovnim stranama i to je veoma teško preživljavala. Svako dijete zaslužuje oba kvalitetna roditelja, kvalitetna kao ljude“, priča Ljiljana Jevremović.

„Na kraju njenog punoljetstva, a i sada kada je zrela osoba, na kraju njenog školovanja, ispostaviće se da bi onda u njenom životu bio čovjek koji nije dobar čovjek. Jer, čovjek čije dijete živi u istom gradu na 20 minuta vožnje, a nije poželio da razgovara ni ranije ni kasnije sa svojim rođenim djetetom, ne može da bude dobar čovjek. Pazi, to je zločin, ali to nije zločin iz bijesa, strasti, da ti nekome kažeš: ‘Dobro, nije mogao tog trenutka nešto da podnese’. Znači, to nije trenutak da neko napravi neko zlo. To je vrijeme. To je svaki dan. Ti ne znaš da li dijete ima za ekskurziju, da li ima za more u momentu kada ima tešku astmu i kada je na pumpici. Znači, ne može da te ne zanima. Ne možeš u tom momentu da kažeš: ‘Neću da je liječim’. Kakav čovjek moraš da budeš da ta rečenica izađe iz tebe, makar se radilo i o psu na ulici – neću da ga liječim. To je srž tog čovjeka i meni je jako žao što on nije bolji“, kaže ona.

Ljiljana Jevremović ističe da je željela da njena nasljednica ima kontakt sa ocem, ali da se to još nije ostvarilo.

„Nijesmo razgovarale o tome. Nema interesovanja sada. Moja želja kao majke i roditelja uvijek je bila da se upoznaju, pa da sama vidi. Vjerovatno ima neke svoje zaključke na osnovu njegovog ponašanja i svega što je izgovoreno u sudnici. Naš predmet nije mogao da stoji u polici, jer nema tako velike police za naš sudski predmet, koji je trajao devet godina i još četiri godine nekih naplata alimentacije, koje meni, na kraju krajeva, nijesu ni bile važne, to je prosto moja roditeljska dužnost bila. Naš predmet je stajao u prozoru i bio je visok kao Ina u tom momentu“, rekla je ona, ističući da smatra da je problem zapravo podjela imovine.

„Koliko ja tu porodicu poznajem, odnosno Dragan Kojić Keba, novac je iznad svega i stvar je u tome da, približavajući se ili komunicirajući sa svojim trećim djetetom, on misli da neće moći da ne podijeli svoju imovinu ili dio svoje imovine i njoj. Ono što joj po zakonu pripada, što ona nikada neće tražiti, jer je dobro poznajem. Ona nikada ništa od njega neće tražiti“, poručila je Ljiljana za Blic.