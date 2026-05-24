Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je u Banjoj Luci da srpski narod u Crnoj Gori danas učestvuje u vlasti kroz, kako je naveo, demokratsku i proevropsku politiku pomirenja i saradnje.

Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić izjavio je da su Srbi prvi put od završetka Drugog svjetskog rata dio vlasti u Crnoj Gori, prenosi portal Vijesti.

Govoreći na Skupštini Ujedinjene Srpske u Banjoj Luci, Mandić je kazao da želi da njegovo obraćanje bude simbol saradnje srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika, navodeći da ih povezuju ista kultura, crkva i nacionalni identitet.

Kako prenosi portal Vijesti, Mandić je rekao da njegov cilj nije traženje neprijatelja, već jačanje prijateljstava i političke saradnje, uz poruku da narodi postaju snažniji kada grade međusobno povjerenje.

On je naveo da i danas postoje pokušaji da se srpski narod u Crnoj Gori vrati u, kako je rekao, položaj građana drugog reda, te ocijenio da određeni politički akteri priželjkuju povratak politike bivšeg režima Mila Đukanovića i DPS-a.

Mandić je istakao da predstavnici srpskog naroda žele da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na živote građana, a ne samo da formalno budu dio vlasti. Prema njegovim riječima, cilj je da se glas Srba u Crnoj Gori više čuje i da se njihovi zahtjevi uvažavaju.

„Slobodno mogu da kažem: po prvi put od završetka Drugog svjetskog rata Srbi su dio vlasti u Crnoj Gori, i to demokratske i proevropske vlasti“, rekao je Mandić, prenosi portal Vijesti.

On je dodao da vjeruje kako politika pomirenja može biti korisna ne samo za Crnu Goru, već i za cijeli region, naglašavajući potrebu za saradnjom sa političkim partnerima i saveznicima.

Kako prenosi portal Vijesti, Mandić je rekao da je u posljednjih nekoliko godina u Crnoj Gori zaposlen veliki broj ljudi i da su prosječne plate i penzije značajno povećane u odnosu na 2020. godinu. Ocijenio je da su tome doprinijeli i predstavnici srpskog naroda koji učestvuju u vlasti.

Govoreći o političkim dešavanjima iz prethodnih godina, Mandić se osvrnuo na slučaj pokušaja državnog udara iz 2016. godine, navodeći da su on i ostali optuženi pravosnažno oslobođeni. Takođe je rekao da su litije i društveni protesti prethodili smjeni vlasti na izborima 30. avgusta 2020. godine.

Na kraju obraćanja zahvalio je na podršci iz Republike Srpske, navodeći da je ona bila značajna u periodu političkih promjena u Crnoj Gori.