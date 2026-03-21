Iz Demokratske partije socijalista (DPS) saopštili su da predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić nanosi štetu odnosima Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom (BiH), te da je dao sebi za pravo da prekraja institucionalnu realnost susjedne zemlje.

Podsjetimo, Mandić je rekao da je juče u Banjaluci sa Miloradom Dodikom razgovarao o svim važnim stvarima koje se tiču srpskog naroda, sa posebnim osvrtom na diplomatske misije koje će se realizovati u narednom periodu.

“Sastanak predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića sa građaninom BiH Miloradom Dodikom u Banja Luci, još jedna je potvrda Mandićevog nedobronamjernog odnosa prema državnim interesima i međunarodnom ugledu Crne Gore”, ocjenjuju u DPS-u.

Iz DPS-a su naveli da umjesto da zastupa interese svih građana Crne Gore, Mandić se otvoreno postavlja kao promoter velikodržavnih koncepata i neformalni izaslanik ideje “srpskog sveta”, čime, ocjenjuju, direktno podriva ustavni poredak i međunarodni položaj države koju formalno predstavlja.

“Njegovi nastupi o tzv. “srpskom pitanju” nijesu ništa drugo do pokušaj da se Crna Gora utopi u nacionalističke projekte koji su region već skupo koštali. Dodatno zabrinjava činjenica da je Mandić dao sebi za pravo da prekraja institucionalnu realnost susjedne države, nazivajući Dodika titulom koja mu ne pripada”, ukazuju iz DPS-a u saopštenju dostavljenom medijima.

Prema njihovoj ocjeni, takvo ponašanje predstavlja ozbiljan diplomatski presedan i šteti regionalnim odnosima koje Crna Gora treba da gradi sa zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine.

“Umjesto neformalnih “ekskurzija” i paralelne spoljne politike, od državno odgovornog predsjednika Skupštine bi se očekivalo da djeluje u skladu sa Ustavom i jasno definisanim spoljnopolitičkim prioritetima države – prije svega punopravnim članstvom u Evropskoj uniji, ali za Mandića je evropski put samo trenutna pokrivalica za “srpski svet”. Da premijer Milojko Spajić ima političku kičmu pozvali bismo ga da se jasno odredi prema postupanju predsjednika Skupštine i spriječi dalje urušavanje međunarodnog kredibiliteta Crne Gore, ali među njima se više ne prepoznaje razlika”, zaključuje se u saopštenju DPS-a.