Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sazvao je za četvrtak 30. april Sedmu – posebnu sjednicu Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, a na dnevnom redu će biti Premijerski sat i poslanička pitanja.

To je saopšteno danas iz Skupštine.

Mandić je u sazivu poručio da je rok za dostavljanje pitanja predsjedniku Vlade Crne Gore Milojku Spajiću u pisanoj formi najkasnije 72 sata prije početka sjednice.

"Predlog za precizno navedenu temu, o kojoj se postavljaju pitanja, ime i prezime nadležnog ministra, predlažu poslanički klubovi parlamentarne većine predsjedniku Skupštine u pisanoj formi, najkasnije sedam dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Crne Gore, sa početkom u 13 sati", poručio je Mandić.