Šef parlamenta Andrija Mandić saopštio je večeras da će sjutra prisustvovati na prijemu povodom 20. godišnjice nezavisnosti, koji će organizovati premijer Milojko Spajić.

To je kazao na otvaranju izložbe "Evropo, vraćamo se" u zgradi Crnogorske akademije nauke i umjetnosti.

Mandić je kazao da izložba služi tome da pokaže da se Crna Gora vraća Evropi, kao stara evropska država, a ne da dolazi u nju kao "neko strano tijelo".

"Nedavno smo proslavili Dan Evrope - 9. maj, prisjećajući se istorijske Šumanove deklaracije... Tog dana prisjećamo se i da nam je nekadašnji totalitarni komunistički režim, nažalost, privremeno oduzeo evropsku budućnost, odbivši da bude dio Šumanovog plana, sanjajući grandiozne snove o planetarnoj komunističkoj revoluciji", naveo je on, dodajući da "ima čast da ispravi tu istorijsku nepravdu".

Mandić je podsjetio da su, kako se sumiraju utisci o 20. godišnjici referenduma o nezavisnosti, građani 21. maja 2006. imali priliku da biraju između dvije legalne i legitimne opcije.

"U obje opcije Crna Gora je bila država... Mnogi političari lako povjeruju da postoji samo jedna istina i da za tu istinu treba uraditi svašta... Psihološki jaka retorika, često skriva slabost... Lako je naći neprijatelja, a teško prijatelja", podvukao je on.

Mandić je rekao da je prije 20 godina bio najmlađi lider Bloka za zajedničku državu, te da na referendumu nije trebalo da bude "pobjednika i poraženih", ali da je jedna grupa političara željela tu podjelu.

"Građani koji su 2006. glasali za zajedničku državu su do 2020. bili nepoželjni za rad u državnoj administraciji... Proces je bio težak, ali smo posebno nakon 2023, počeli da radimo na pomirenju", istakao je Mandić.

Šef parlamenta je kazao da je proces ulaska u EU većinski podržan od mladih ljudi, te da želi da ulazak u tu zajednicu bude na dobrobit svih naroda u Crnoj Gori - Srba, Crnogoraca, Bošnjaka, Albanaca, Hrvata...

"S ponosom ističem da sam danas najstariji lider bloka za zajednicu Starog kontinenta - za našu Evropsku uniju. Konačno je došao trenutak da svi zajedno kažemo 'Evropo, vraćamo se'. Srećna ti budućnost pomirena Crna Goro", poručio je Mandić.