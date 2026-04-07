Skupština Crne Gore juče je, nakon nekoliko mjeseci, objavila na svom sajtu podatke o platama poslanika, koji pokazuju da su u martu 33 parlamentarca imala ukupnu neto zaradu od 2.000 eura i više, uključujući varijabile (naknade).

Najviši zakonodavni dom mjesecima nije objavljivao podatke o zaradama poslanika - posljednji podaci su, do juče, bili oni za novembar prošle godine. Juče su objavljeni za decembar, januar i februar.

Najveću ukupnu neto zaradu u martu je imao predsjednik parlamenta Andrija Mandić (Nova srpska demokratija - NSD), kojem je isplaćeno 2.959 eura, od čega se 607,2 eura odnosi na varijabilu. Slijede njegov partijski kolega Dejan Đurović sa 2.841 eurom, uključujući 809,6 eura varijabile, i potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj (Albanski forum) s ukupno 2.788 eura, od čega je 607,2 eura iznosila varijabila. Podaci pokazuju da su dodaci po osnovu članstva u Kolegijumu šefa Skupštine, predsjedavanja odborima i druge dodatne funkcije pravili najveću razliku u konačnim primanjima dijela poslanika, pišu Vijesti.

Na četvrtom mjestu po ukupnoj neto zaradi bio je Boris Mugoša (Socijaldemokrate) sa 2.735 eura, pri čemu je varijabila iznosila 809,60 eura, dok je Mirsad Nurković (Bošnjačka stranka) primio 2.662,88 eura, uključujući 607,20 eura varijabile. Milan Knežević (Demokratska narodna partija) imao je ukupno 2.461 eura, uz varijabilu od 607,2 eura, a Boris Bogdanović (Demokrate) i Miloš Konatar (GP URA) po 2.450,21 euro, uz varijabile od po 607,20 eura.

Andrija Nikolić (Demokratska partija socijalista - DPS) u martu je primio 2.438 eura, Zdenka Popović (Demokrate) 2.432 eura, a Nikola Rakočević (DPS) 2.427 eura, pri čemu je kod sve troje varijabila iznosila 607,2 eura.

Među dvadesetak poslanika s najvećim ukupnim neto primanjima u martu bili su i nezavisna poslanica Jevrosima Pejović sa 2.405 eura, Adrijan Vuksanović (Hrvatska građanska inicijativa) sa 2.393 eura, Boris Pejović (Pokret Evropa sad - PES) sa 2.381, Amer Smailović (Bošnjačka stranka) sa 2.371, Vasilije Čarapić (PES) sa 2.359, Artan Čobi (Albanski forum) sa 2.337 i Bogdan Božović (Socijalistička narodna partija) sa 2.322 eura. Svi su imali varijabile od po 607,2 eura.

Boban Stanišić, generalni sekretar Skupštine, primio je 2.269,29 eura, od čega 607,2 eura kroz varijabilu.

Iznad granice od 2.200 eura bili su još i Vladimir Bulatović, zamjenik generalnog sekretara, sa 2.227 eura i varijabilom od 607,2 eura, dok su među poslanicima nešto niža, ali i dalje iznadprosječna ukupna primanja imali Velimir Đoković (NSD) sa 2.263 eura (202,4 eura varijabile), Oskar Huter (DPS) 2.143 (varijabila 202,4), Dragan Bojović sa 2.118 (varijabila 354,2), Jelena Nedović (PES) sa 2.118 (varijabila 354,2), Duško Stjepović (Demokrate) sa 2.106 eura (354,2 varijabila) i Jovan Vučurović (NSD) sa 2.106 eura (354,2 varijabila).

Dražen Petrić (PES) primio je 2.069 eura, uz varijabilu od 354,2 eura, dok su iznad 2.000 eura bili i Zoja Bojanić Lalović (DPS) sa 2.016 eura (bez varijabile), Mihailo Anđušić (DPS) sa 2.011 eura (202,4 varijabile) i Milena Vuković (Građanski pokret URA) sa 2.000 eura (202,4 varijabile), prenose Vijesti.

Podaci pokazuju i da više poslanika nije primalo nikakvu varijabilu, ali da su zbog osnovne zarade i dalje bili iznad 2.000 eura. Tako su, bez dodataka, Milan Lekić (NSD) i nezavisna poslanica Radinka Ćinćur imali po 2.182 eura, Branka Marković (PES) 2.061 euro i Mehmed Zenka (DUA) 2.091 euro.

Naknadu dobilo troje bivših poslanika

U posebnoj kategoriji su poslanici koji ostvaruju pravo na naknadu po prestanku funkcije.

U martu su to bili Ana Novaković Đurović (GP URA) sa 1.854,33 eura, Admir Adrović (BS) sa 1.809,11 eura i Filip Adžić (GP URA) sa 1.722,44 eura.

Najveću ukupnu neto zaradu u martu je imao predsjednik parlamenta Andrija Mandić (Nova srpska demokratija - NSD), kojem je isplaćeno 2.959 eura, od čega se 607,2 eura odnosi na varijabilu. Slijede njegov partijski kolega Dejan Đurović sa 2.841 eurom, uključujući 809,6 eura varijabile, i potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj (Albanski forum) s ukupno 2.788 eura, od čega je 607,2 eura iznosila varijabila. Podaci pokazuju da su dodaci po osnovu članstva u Kolegijumu šefa Skupštine, predsjedavanja odborima i druge dodatne funkcije pravili najveću razliku u konačnim primanjima dijela poslanika.

Na četvrtom mjestu po ukupnoj neto zaradi bio je Boris Mugoša (Socijaldemokrate) sa 2.735 eura, pri čemu je varijabila iznosila 809,60 eura, dok je Mirsad Nurković (Bošnjačka stranka) primio 2.662,88 eura, uključujući 607,20 eura varijabile. Milan Knežević (Demokratska narodna partija) imao je ukupno 2.461 eura, uz varijabilu od 607,2 eura, a Boris Bogdanović (Demokrate) i Miloš Konatar (GP URA) po 2.450,21 euro, uz varijabile od po 607,20 eura.

Andrija Nikolić (Demokratska partija socijalista - DPS) u martu je primio 2.438 eura, Zdenka Popović (Demokrate) 2.432 eura, a Nikola Rakočević (DPS) 2.427 eura, pri čemu je kod sve troje varijabila iznosila 607,2 eura.

Među dvadesetak poslanika s najvećim ukupnim neto primanjima u martu bili su i nezavisna poslanica Jevrosima Pejović sa 2.405 eura, Adrijan Vuksanović (Hrvatska građanska inicijativa) sa 2.393 eura, Boris Pejović (Pokret Evropa sad - PES) sa 2.381, Amer Smailović (Bošnjačka stranka) sa 2.371, Vasilije Čarapić (PES) sa 2.359, Artan Čobi (Albanski forum) sa 2.337 i Bogdan Božović (Socijalistička narodna partija) sa 2.322 eura. Svi su imali varijabile od po 607,2 eura.

Boban Stanišić, generalni sekretar Skupštine, primio je 2.269,29 eura, od čega 607,2 eura kroz varijabilu.

Iznad granice od 2.200 eura bili su još i Vladimir Bulatović, zamjenik generalnog sekretara, sa 2.227 eura i varijabilom od 607,2 eura, dok su među poslanicima nešto niža, ali i dalje iznadprosječna ukupna primanja imali Velimir Đoković (NSD) sa 2.263 eura (202,4 eura varijabile), Oskar Huter (DPS) 2.143 (varijabila 202,4), Dragan Bojović sa 2.118 (varijabila 354,2), Jelena Nedović (PES) sa 2.118 (varijabila 354,2), Duško Stjepović (Demokrate) sa 2.106 eura (354,2 varijabila) i Jovan Vučurović (NSD) sa 2.106 eura (354,2 varijabila).

Dražen Petrić (PES) primio je 2.069 eura, uz varijabilu od 354,2 eura, dok su iznad 2.000 eura bili i Zoja Bojanić Lalović (DPS) sa 2.016 eura (bez varijabile), Mihailo Anđušić (DPS) sa 2.011 eura (202,4 varijabile) i Milena Vuković (Građanski pokret URA) sa 2.000 eura (202,4 varijabile).

Podaci pokazuju i da više poslanika nije primalo nikakvu varijabilu, ali da su zbog osnovne zarade i dalje bili iznad 2.000 eura. Tako su, bez dodataka, Milan Lekić (NSD) i nezavisna poslanica Radinka Ćinćur imali po 2.182 eura, Branka Marković (PES) 2.061 euro i Mehmed Zenka (DUA) 2.091 euro.

Naknadu dobilo troje bivših poslanika

U posebnoj kategoriji su poslanici koji ostvaruju pravo na naknadu po prestanku funkcije.

U martu su to bili Ana Novaković Đurović (GP URA) sa 1.854,33 eura, Admir Adrović (BS) sa 1.809,11 eura i Filip Adžić (GP URA) sa 1.722,44 eura.