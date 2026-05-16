Bivši predsjednik Crne Gore tvrdi da je na sceni revanšizam nove vlasti i atmosfera političkog linča

Kako prenosi CDM, bivši predsjednik Milo Đukanović poručio je da ga ne uznemiravaju najave policijskih i tužilačkih akcija, navodeći da je spreman da „sve prizna i bez suđenja“, uz ocjenu da je u Crnoj Gori na djelu revanšizam nove vlasti i atmosfera političkog linča.

Đukanović je kazao da ne mari mnogo za najave različitih akcija policije i tužilaštva i da ga takve poruke ne uznemiravaju.

„Priznajem da sam odgovoran za to što je u Crnoj Gori izbjegnut rat devedesetih godina. Priznajem da sam odgovoran i zato što je Crna Gora po prvi put u svojoj istoriji 1994. godine ostvarila ekonomsku održivost“, rekao je Đukanović u intervjuu za TV E, prenosi CDM.

Dodao je da priznaje odgovornost i za to što je Crna Gora izbjegla NATO bombardovanje, kao i za potpisivanje Beogradskog sporazuma zajedno sa Filip Vujanović.

„Priznajem da sam zajedno sa armijom ljudi u Crnoj Gori doprinio obnovi crnogorske nezavisnosti, čak, ako treba, da priznam da sam ih sa svoje pozicije zaveo da naprave to ‘zlodjelo’. I to priznajem“, kazao je Đukanović.

Kako prenosi CDM, on je naveo da priznaje i doprinos članstvu Crne Gore u NATO-u, dolasku stranih investicija i evropskom putu države.

„Priznajem da sam nakon nezavisnosti doprinio da Crna Gora postane članica NATO-a. Priznajem da sam doprinio da Crna Gora dobije 11 milijardi direktnih stranih investicija. Priznajem da sam doprinio da Crna Gora danas bude u predvorju Evropske unije“, rekao je Đukanović.

Posebno je istakao da, kako tvrdi, ni nakon šest godina promjene vlasti nijesu pronađene afere koje bi kompromitovale njegovu administraciju.

„Priznajem da sam ja, jedino ja, odgovoran zato što, evo i nakon šest godina upornog traganja nove parlamentarne većine da pronađe neke leševe u ormarima koji su ostali iza moje vlasti, tih leševa nema“, naveo je Đukanović.

On smatra da aktuelna vlast umjesto novih politika građanima nudi obračun sa prethodnom vlašću.

„Danas, nažalost, živimo u atmosferi linča i revanšizma“, ocijenio je Đukanović.

Dodao je da se prema ljudima postupa lično, nehumano i neodgovorno, sa ciljem nanošenja moralne štete, te poručio da neće odustati od političke i vrijednosne borbe kojoj je, kako kaže, posvetio život.

„Na nogama sam zato što sam bio svjestan da će se to događati i zato što nijesam sklon da pokleknem, naprotiv, sklon sam da do posljednjeg daha vodim borbu za one vrijednosti kojima sam posvetio život“, zaključio je Đukanović.