To je navedeno u informaciji o stanju kreditnog aranžmana finansiranog iz sredstava Abu Dabi Fonda (ADFD), kojeg je Vlada juče usvojila

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Šest kompanija koje su u periodu između 2015. i 2018. godine dobile kredite iz Abu Dabi fonda od 16,5 miliona dolara “Vektra Jakić”, “IM Gradina”, “Eko-Per”, “HM Durmitor”, “Milkraft Leche” i “Amanda” sada duguju državi 27,3 miliona dolara (23 miliona eura), koja je bila garant tog projekta. Vlada je juče zadužila Ministarstvo poljoprivrede da formira međuresorsku radnu grupu koja treba da predloži rješenje za naplatu ovih kredita.

To je navedeno u informaciji o stanju kreditnog aranžmana finansiranog iz sredstava Abu Dabi Fonda (ADFD), kojeg je Vlada juče usvojila, renose Vijesti.

U februaru 2015. godine Vlada tadašnjeg premijera Mila Đukanovića donijela je zaključak kojim je ovlastila Investiciono-razvojni fond da u ime države potpiše ugovor sa Abu Dabi Fondom o namjenskom kreditu od 50 miliona dolara za razvoj poljoprivrede. Ugovor je potpisao tadašnji predsjednik odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević, dok se tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović, kako je označeno u informaciji, “nalazio u ulozi svjedoka”.

Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo optužnicu protiv Vukčevića, Ivanovića, tadašnjeg direktora Direktorata za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede Blagote Radulovića, procjenitelja Milana Adžića, kao i ministra u vladi izbornog povjerenja iz 2016. Budimira Mugoše. Osumnjičeni su za krivično djelo zloupotreba službenog položaja i zloupotreba procjene, odnosno da kolateral za odobrene kredite nije bio adekvatan zbog čega se ti dugovi sada ne mogu naplatiti.

“Ministarstvo poljoprivrede prepoznato je u ugovoru kao ‘korisnik’ kredita, koje ima ovlašćenja u skladu sa ugovorom da vodi i održava projekat, kako proizilazi iz dokumentacije i činjenica”, navedeno je u jučerašnjoj informaciji Vlade, pišu VIjesti.

Od ovog kredita IRF je povukao 29,6 miliona dolara, od čega su za deset firmi iz Crne Gore odobreni krediti od 26,5 miliona. Kredite su do sada u potpunosti vratile firme “Mesopromet” od tri miliona, “Agro carine” od dva miliona i “FML” od dva miliona dolara. “IM Goranović”, kako je navedeno uredno vraća svoj kredit i preostao im je iznos od 1,37 miliona dolara.

Kredite nisu vraćali ili su do 2021. godine uplatile samo nekoliko prvih rata firme “Vektra Jakić” Dragana Brkovića, “IM Gradina” iz Rožaja Darmina Škrijelja, “Eko-Per” iz Šavnika Ljuba Perišića, “HM Durmitor” Vladimira Kujundžića i Save Grbovića (koga je među osnivačima u međuvremenu zamjenio Sava Kujundžić), “Milkraft Leche” Dragana Burića i “Amanda” iz Tuzi Vaselja Ujkića.

Prema ranijim podacima “Vijesti”, “Vektra Jakić” je 2015. uzela tri miliona dolara, a vratila je ukupno 37 hiljada dolara, “Milkraft” je od iste sume vratio 448 hiljada, “Eko-Per” je od dva i po miliona vratio 119 hiljada, “HM Durmitor” od dva miliona 74 hiljade, a “IM Gradina” od dobijena tri miliona dolara nije vratila nijedan cent. Ove firme su kredite dobile od Ministarstva poljoprivrede u periodu od oktobra 2015. do juna 2017. godine, kada su ministri bili Petar Ivanović i Milutin Simović. Kompaniji “Amanda” kredit je odobrio IRF u septembru 2019. u iznosu od tri miliona dolara, od čega su oni vratili 121 hiljadu.

Sa ovim firmama je IRF zbog neisplaćivanja obaveza raskinuo ugovor i pokrenuo mjere prinudne naplate 2021. godine, ali bez rezultata, prenose Vijesti.

U informaciji se navodi da se radi rješavanje problema naplate formira mješovita međuresorska radna grupa u kojoj će biti predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Razvojne banke (nasljednice IRF-a), Centralne banke, Specijalnog državnog tužilaštva, kancelarije Zaštitnice imovinsko pravnih interesa, Ministarstva finansija i Ministarstva pravde.