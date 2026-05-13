Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanović saopštio je da se u predmetu “Telekom” pravno pitanje pogrešno predstavlja javnosti, navodeći da Vlada i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nemaju ovlašćenja za nastavak krivičnog gonjenja nakon stavova tužilaštva o zastarjelosti, te da se radi o pokušaju političkog uticaja na pravosudni sistem, prenosi CdM.

“Povodom odluke, a potom i saopštenja Višeg suda u predmetu poznatom kao “Telekom”, pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanović ukazuje na to da se javnosti pokušava predstaviti kao pravno pitanje ono što je, po svojoj suštini, opasan institucionalni presedan. Ključno pitanje glasi: ko je u ovom predmetu oštećeni? Država Crna Gora i njeni organi gotovo dvije decenije nijesu nastupali kao oštećeni — jer to nijesu ni mogli biti. Predmetne radnje odnose se na period nakon privatizacije “Telekoma”, kada Država više nije bila vlasnik kompanije. Još je važnije da ni sam Telekom nikada nije tvrdio da je pretrpio štetu”, navodi pravni tim u saopštenju dostavljenom medijima.

Prema njihovim riječima, nakon što su Specijalno državno tužilaštvo i Vrhovno državno tužilaštvo zauzeli stav da je krivično gonjenje nemoguće zbog zastarjelosti, Vlada sada, posredstvom Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, pokušava da nastavi gonjenje, piše Cdm.

“Dakle, Vlada je “naredila” krivično gonjenje, a to se nikada do sada u Crnoj Gori nije dogodilo. To nije redovna pravna procedura. To je pokušaj da se političkom odlukom zamijeni odluka državnog tužilaštva”, upozoravaju.

Ustav Crne Gore je, ističu, jasan.

“Državno tužilaštvo je organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela. Vlada nema ovlašćenje da pokreće, nalaže ili obnavlja krivično gonjenje protiv bilo kog pojedinca”, ističe pravni tim Đukanovića.

Posebno je, kažu, sporno što se Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa pokušava pripisati uloga koju mu Zakon ne daje.

“Taj organ štiti imovinska prava i interese Države. On nije paralelno tužilaštvo, niti može služiti kao sredstvo za nastavak krivičnog gonjenja onda kada je nadležno tužilaštvo već donijelo odluku”, navode u reagovanju.

Neprihvatljivo je, kažu, i obrazloženje da je zastarjelost prekidana procesnim radnjama preduzimanim u drugom postupku, protiv drugih lica.

“Milo Đukanović i Ana Đukanović u tom postupku nijesu bili okrivljeni. Procesne radnje protiv određenih lica ne mogu se naknadno koristiti kao osnov za produžavanje gonjenja protiv drugih lica”, navodi pravni tim Đukanovića.

Podsjećaju da su u istom predmetu dva crnogorska građanina godinama bila izložena krivičnom postupku, javnom pritisku i medijskom linču, da bi na kraju bila pravosnažno oslobođena, prenosi CdM.

“Umjesto da se iz tog iskustva izvuče pouka, sada se isti mehanizam pokušava pokrenuti ponovo. Ovo nije borba za pravdu, već pokušaj da se pravni sistem stavi u funkciju političkog obračuna. Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanović koristiće sva pravna sredstva pred domaćim i međunarodnim institucijama kako bi se zaštitila zakonitost, ustavni poredak i osnovna prava naših klijenata”, poručuje pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanović.