Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda rješenjem je naložilo sudiji za istragu da ponovo razmotri predlog Ćirović i sasluša aktere privatizacije nekadašnjeg Crnogorskog telekoma.

Izvor: Predsjednik Crne Gore/YouTube/screenshot

Stavom podgoričkog Višeg suda da predmet “Telekom” nije apsolutno zastario, otvara se mogućnost da bivši šef države Milo Đukanović, njegova sestra Ana i više drugih osoba uskoro budu saslušani u vezi sa spornom privatizacijom nekada uspješne državne kompanije.

To se, stoji u rješenju, odnosi na dio koji tretira krivično djelo - primanje mita, a za šta se terete Đukanovići, nekadašnji predstavnici te, tada državne, kompanije, HLT fonda, preduzeća “Monte Adria” i Mađar telekoma - Oleg Obradović, Veselin Barović, Damjan Hosta i Tomaš Marvai.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović kazala je juče “Vijestima” da će sačekati novu odluku sudije za istragu, a istovremeno poručujući da se nakon ovakvog stava suda i za tužilaštvo otvara prilika da ponovo pokrene istragu u tom slučaju.

Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda rješenjem je naložilo sudiji za istragu da ponovo razmotri predlog Ćirović i sasluša aktere privatizacije nekadašnjeg Crnogorskog telekoma.

Kancelarija Zaštitnika u oktobru je preduzela krivično gonjenje u tom predmetu u svojstvu supsidijarnog tužioca u ime države, a nakon što je Specijalno državno tužilaštvo u ljeto prošle godine odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), tvrdeći da je nastupila apsolutna zastara. Tu odluku donijela je specijalna državna tužiteljka Ana Perović Vojinović, a potvrdio tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veljko Rutović.

Vlada je početkom oktobra zadužila kancelariju Zaštitnika da preduzme krivično gonjenje u svojstvu supsidijarnog tužioca u ime države, ali je sudija za istragu odbio predlog da, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, sprovede dokazne radnje - sasluša aktere iz predmeta “Telekom”.

Ćirović je od istražnog sudije u oktobru tražila da Mila Đukanovića, pored ostalog, pita o njegovom postupanju kao premijera tokom pripremanja tenderskog postupka prodaje akcijskog kapitala Telekoma, odluci o prihvatanju ponude Mađar Telekoma, odluci tadašnje Vlade o isplati kontribucije svim manjinskim akcionarima, ali i o izvještaju komisije tadašnjeg Savjeta za privatizaciju o rezultatima tendera… Predložila je da sudija Anu Đukanović pita o postojanju ugovora sa firmom Sigma Inter Corp, SAD, za pružanje konsultantskih usluga, izvještajima o pruženim uslugama…

“Rješenje Višeg suda potvrđuje upravo stav Zaštitnika da u konkretnom jesu preduzimane procesne radnje, pa je prekidana zastara. Viši sud to nalazi i daje precizne datume nastupanja apsolutne zastare gonjenja za svako krivično djelo ponaosob. Prvenstveno treba sačekati odluku istražnog sudije s obzirom na to da je u odbijajućem dijelu predmet vraćen sudiji za istragu na ponovno odlučivanje, nakon čega će se zazuzeti konačan stav o daljem preduzimanju radnji”, kazala je “Vijestima” Ćirović.

Podsjeća da vijeće Višeg suda obrazlaže da za određena krivična djela - primanje mita i primanje mita putem pomaganja nije nastupila zastara.

“…U kom dijelu bi tužilaštvo moglo da preotvori predmet, otpočne preduzimanje radnji, s obzirom da je za gonjenje za ta krivična djela isključivo nadležno tužilaštvo”, kazala je Ćirović.