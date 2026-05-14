Afera "Telekom" ponovo je zatresla domaću javnu scenu nakon što je prekjuče Viši sud u Podgorici saopštio da u predmetu u vezi sa privatizacijom crnogorske telekomunikacione kompanije nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja.

Juče se najprije oglasilo Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) koje je optužilo Viši sud za povredu zakona, a potom i pravni tim Mila i Ane Đukanović koji je iznio optužbe na račun Vlade, navodeći da je naredila krivično gonjenje, što nije u njenoj nadležnosti, prenosi Dan.

Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao "Telekom". Kako je saopšteno, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative Specijalnog državnog tužilaštva.

" Odluka Višeg suda u Podgorici, kojom je Krivično vanpretresno vijeće utvrdilo da nije nastupila tzv. relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za krivična djela koja su predmet krivične prijave podnijete od strane nevladine organizacije MANS, iz razloga što su u međuvremenu preduzimane procesne radnje u cilju otkrivanja učinioca i krivičnog djela koje su prekinule zastarijevanje, donesena je suprotno zakonskim odredbama koje uređuju prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja (član 125 stav 4 Krivičnog zakonika Crne Gore) i stavovima krivičnopravne teorije", saopštili su iz VDT-a.

Podsjetili su da je Vrhovni sud ranije već zauzeo stav da procesna radnja može prekinuti zastarjelost krivičnog gonjenja samo ukoliko je preduzeta protiv određenog lica, od strane nadležnog organa ili lica, u cilju krivičnog gonjenja za određeno krivično djelo, pa je donijeto rješenje u suprotnosti i sa uspostavljenom sudskom praksom.

" Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda u Podgorici cijenilo je radnje preduzete u drugom predmetu, a ne u predmetu formiranom protiv određenih lica za određena krivična djela po krivičnoj prijavi MANS-a iz 2019. godine, pa je povrijeđen zakon i ostvareni su uslovi za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti" naveli su iz VDT-a.

Povodom odluke, a potom i saopštenja Višeg suda u predmetu poznatom kao "Telekom", pravni tim Mila i Ane Đukanović ukazao je na to da se javnosti pokušava predstaviti kao pravno pitanje ono što je, kako su naveli u saopštenju, po svojoj suštini, opasan institucionalni presedan, piše Dan.

" Ključno pitanje glasi: ko je u ovom predmetu oštećeni? Država Crna Gora i njeni organi gotovo dvije decenije nijesu nastupali kao oštećeni – jer to nijesu ni mogli biti. Predmetne radnje odnose se na period nakon privatizacije Telekoma, kada Država više nije bila vlasnik kompanije. Još je važnije da ni sam Telekom nikada nije tvrdio da je pretrpio štetu. Nakon što su Specijalno državno tužilaštvo i Vrhovno državno tužilaštvo zauzeli stav da je krivično gonjenje nemoguće zbog zastarjelosti, Vlada sada, posredstvom Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, pokušava da nastavi gonjenje. Dakle, Vlada je "naredila" krivično gonjenje, a to se nikada do sada u Crnoj Gori nije dogodilo" navodi se u saopštenju.

Ističu da je u pitanju pokušaj da se političkom odlukom zamijeni odluka državnog tužilaštva.

" Ustav Crne Gore je jasan: državno tužilaštvo je organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela. Vlada nema ovlašćenje da pokreće, nalaže ili obnavlja krivično gonjenje protiv bilo kog pojedinca. Posebno je sporno što se Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa pokušava pripisati uloga koju mu zakon ne daje. Taj organ štiti imovinska prava i interese države. On nije paralelno tužilaštvo, niti može služiti kao sredstvo za nastavak krivičnog gonjenja onda kada je nadležno tužilaštvo već donijelo odluku" poručio je pravni tim Đukanovića.

Početkom 2012. godine Komisija za hartije od vrijednosti SAD objavila je da je Dojče Telekom, navodno, preko svoje podružnice, crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije isplatio mito. U tužbi je ukazivano da su podmićivanje omogućila dva člana uprave crnogorskog Telekoma i advokatica, sestra jednog od vodećih funkcionera, prenosi Dan.