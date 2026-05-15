Vlada Crne Gore imenovala je Ljubicu Radović za zamjenicu šefa Kabineta premijera.

Kako se navodi u rješenju koje je usvojeno na telefonskoj sjednici Vlade, Radović je diplomirana ekonomistkinja, a na funkciju je imenovana na predlog predsjednika Vlade Milojka Spajića, prenosi RTCG.

U obrazloženju predloga navodi se da je Radović tokom dosadašnjeg profesionalnog angažmana pokazala visok stepen stručnosti i profesionalnosti, zbog čega je ocijenjeno da će uspješno obavljati dužnost zamjenice šefa Kabineta predsjednika Vlade.

Vlada je prihvatila predlog Spajića i donijela rješenje o njenom imenovanju, koje će biti objavljeno u Službenom listu Crne Gore, piše RTCG.

Funkciju šefa Kabineta premijera obavlja Tanja Musterović.