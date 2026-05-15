U okviru priprema za obilježavanje 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, više institucija uputilo je zahtjeve za dodatno finansiranje programskih aktivnosti planiranih tokom 2026. godine, navodi se u informaciji koje je objavilo Koordinaciono tijelo za organizaciju jubileja.

Ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je 150.000 eura za organizaciju prijema u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, kao i realizaciju pratećih aktivnosti. Kako stoji u informaciji, u zahtjevu je navedeno da planirane aktivnosti imaju za cilj dodatnu promociju Crne Gore u regionu, Evropi i svijetu, afirmaciju dostignuća države u periodu od obnove nezavisnosti do danas, kao i jačanje međunarodnog ugleda Crne Gore u godini od posebnog političkog i diplomatskog značaja, pišu "Vijesti".

Ministarstvo dijaspore traži 25.000 eura za organizaciju manifestacija posvećenih ulozi dijaspore u procesu obnove nezavisnosti, uključujući i prateće programe usmjerene na jačanje saradnje sa dijasporom i afirmaciju zajedničkih vrijednosti i državnog identiteta.

Ministarstvo kulture i medija dostavilo je inicijativu za finansijsku podršku organizaciji 20. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja, koji se održava u godini jubileja i ima, kako se ističe, poseban kulturni i društveni značaj za Crnu Goru. Koordinaciono tijelo je razmotrilo mogućnost pružanja podrške ovom programu u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i planiranim aktivnostima obilježavanja jubileja, navodi se u informaciji.

Dodatno se navodi i da je neophodno obezbjeđivanje 110.000 eura za Muzički centar Crne Gore radi realizacije muzičko-scenskih i produkcionih aktivnosti u okviru obilježavanja jubileja.

Privredno društvo „Nova Pobjeda“ d.o.o. Podgorica podnijelo je zahtjev za finansiranje projekta „Publikacija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti“, u iznosu od 9.680 eura sa PDV-om. Publikacija bi, kako se navodi, predstavila najznačajnija društvena, politička i razvojna dostignuća Crne Gore u periodu od obnove nezaivnosti do danas, kao i afirmacije državnih vrijednosti i rezultata ostvarenih u tom periodu.

Koordinacionom tijelu dostavljen je i zahtjev organizatora manifestacije „Modni mostovi Balkana“, kojim se traži 5.000 eura za regionalni modni događaj planiran za 25. maj na Trgu nezavisnosti u Podgorici, uz učešće dizajnera iz regiona. U dopisu je navedeno da događaj okuplja renomirane modne dizajnere iz regiona, te da manifestacija, kroz kulturni i umjetnički sadržaj, promoviše vrijednosti regionalnog povezivanja, saradnje i zajedništva u kontekstu obilježavanja jubileja.

U informaciji se ocjenjuje da su planirane aktivnosti značajne za promociju države, jačanje međunarodne saradnje, afirmaciju kulturnih vrijednosti i uključivanje dijaspore u obilježavanje jubileja, te da će se opravdano razmatrati mogućnosti finansijske podrške u skladu sa budžetskim okvirima i prioritetima programa obilježavanja.